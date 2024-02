Inizierà oggi, giovedì 1° febbraio, l’edizione 2024 delle Finals di Coppa Italia, che nel Play Hall di Riccione vedrà le prime otto squadre al termine del girone d’andata della Serie A Gold in corso, contendersi il trofeo conquistato lo scorso anno dal Brixen nella vittoriosa finale contro la Sidea Group Junior Fasano, poi vincitrice dello scudetto. Contestualmente al torneo maschile, vi sarà anche il corrispettivo femminile, completando il ricco calendario di partite in programma.

Nella prima giornata della manifestazione si disputeranno le gare Alperia Black Devils-Raimond Ego Sassari (ore 16) e Brixen-Teamnetwork Albatro (ore 20), con il quadro dei quarti di finale che si concluderà domani, venerdì 2, con Conversano-Bozen (ore 16) e Sidea Group Junior Fasano-Cassano Magnago (ore 20).

La compagine lombarda, avversaria di Flavio Messina e compagni, è stata finora protagonista di una stagione più che positiva, e nell’unico precedente stagionale i fasanesi furono sconfitti in extremis fuori casa con in punteggio di 35-33, mancando un’opportunità per il pari a pochi secondi dal termine prima della rete sulla sirena del team allenato da Matteo Bellotti.

La formazione biancazzurra, che ritrova in occasione del torneo in terra romagnola anche Davide Notarangelo, è dunque ampiamente consapevole delle difficoltà dell’incontro, come traspare anche dalle parole di coach Vito Fovio alla vigilia: “affronteremo la squadra che in questo momento gioca la miglior pallamano in Italia, e questo è sotto gli occhi di tutti. Per questo ci attende una sfida non certo semplice, anzi, però ci teniamo molto ed abbiamo lavorato bene per farci trovare pronti e giocarcela al massimo. Posso garantire che venderemo cara la pelle, anche per provare a regalare soddisfazioni ai nostri tifosi che ci seguiranno sia da casa che a Riccione sugli spalti”.

La vincente del confronto tra la Junior ed il Cassano Magnago tornerà poi in campo sabato 3 alle ore 16, affrontando il team che avrà la meglio nella gara tra il club meranese ed il sodalizio sardo. L’altra semifinale si disputerà nella stessa giornata alle ore 20, mentre la finalissima è in programma, salvo variazioni dell’ultimo momento, alle ore 15 di domenica 4.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su PallamanoTV (al link https://www.federhandball.it/pallamanotv.html), con l’atto conclusivo che andrà in onda anche su Sky Sport Arena. Le coppie arbitrali designate sono Carrino-Pellegrino, Dionisi-Maccarone, Fato-Guarini, Fornasier-Schiavone, Merisi-Pepe e Riello-Panetta, con gli abbinamenti relativi agli incontri che saranno comunicati nell’immediata vigilia delle gare.

Per assistere dal vivo alle Finals di Coppa Italia direttamente sulle tribune del Play-Hall di Riccione, è possibile acquistare i biglietti giornalieri o in formula abbonamento nei punti vendita del circuito Vivaticket oppure online al link https://www.vivaticket.com/it/tour/figh-finals-coppa-italia/2941.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO