Ampiamente positiva la prima di due trasferte alto-atesine consecutive per la Junior Fasano, che ieri pomeriggio ha regolato a domicilio il Bolzano per 31-19 nel match valido per la 19^ giornata della Serie A Beretta.

La compagine fasanese si spingeva sul +3 già in avvio di gara (2-5 all’11’) per poi subire, nonostante una serie di interventi prodigiosi di Vito Fovio, il ritorno dei padroni di casa, che impattavano al 17’ sul 5-5. La parità persisteva anche nei frangenti successivi (9-9 al 24’), ma il finale di frazione sorrideva a Flavio Messina e compagni, che piazzavano un break di 3-0 e giungevano all’intervallo avanti sul 9-12.

Ancor più importante il parziale realizzato al rientro dagli spogliatoi dalla Junior, che tra il 34’ ed il 39’ si portava dal 10-12 al 10-18, spegnendo di fatto ogni velleità del Bolzano, annichilito ripetutamente dalle fulminee ripartenze avversarie. Il distacco tra le due squadre si allargava poi progressivamente sino al +12 del 53’ (15-27), vantaggio conservato dagli ospiti sino al definitivo 19-31 della sirena.

Gioia meritata in casa biancazzurra per il largo successo conquistato, ma non c’è molto tempo per festeggiare. Sabato prossimo, 12 marzo, la capolista tornerà, infatti, in Alto-Adige per sfidare il Merano, con l’obiettivo di conquistare punti importanti e di confermarsi in vetta alla Serie A Beretta.

“Dopo un primo tempo decisamente sottotono – ha dichiarato coach Francesco Ancona – siamo usciti dallo spogliatoio con il piglio giusto e abbiamo fatto il break decisivo. Ora testa al Merano!”.

Tabellino

Bolzano-Junior Fasano 19-31 (9-12 p.t.)

Bolzano: Hermones, Gaeta 5, Ladakis 6, Walcher, Pasini 4, Plattner, Rottensteiner, Mathà, Niksiar, Cantore 3, Turkovic, Trevisiol, Gligixlc 1, Mizzoni. All.: Mario Sporcic

Junior Fasano: Sibilio, Grassi 4, Angiolini 6, Angeloni 2, Sperti 5, Pugliese, Notarangelo, Messina 4, Fovio, Franceschetti 2, Beharevic, Stabellini 3, Pinto,1, Jarlstam 4. All.: Francesco Ancona

Arbitri: Merisi-Pepe.

Risultati 6^ giornata di ritorno:

Rubiera-Bressanone 26-26, Bolzano-Junior Fasano 19-31, Conversano-Sassari 31-24, Appiano-Siracusa 36-27, Trieste-Cassano Magnago23-24, Pressano-Merano26-23. Ha riposato il Carpi.

Classifica: Junior Fasano 31, Pressano* 27, Conversano** 26, Sassari** 25, Bressanone** 22, Merano 20, Bolzano* 17, Appiano* e Cassano Magnago 13, Trieste** 12, Carpi** 7, Rubiera* 5, Siracusa. *Numero di gare in meno.

Prossimo turno:

(12/03–7^ di ritorno) Siracusa-Bolzano, Conversano-Carpi, Cassano Magnago-Rubiera, Merano-Junior Fasano (ore 19), Bressanone-Pressano, Sassari-Trieste. Riposerà l’Appiano.

Recuperi: 9/03: Appiano-Carpi (14^), 18/03 Trieste-Bolzano (15^), 30/03 Conversano-Bressanone (16^), 6/04 Bressanone-Sassari (17^).

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO