Vittoria preziosa anche a Merano per la Junior Fasano, che nella serata di ieri ha superato con il punteggio di 28-29 la locale compagine nella sfida valida per la 7^ giornata di ritorno della Serie A Beretta.

Gara a lungo equilibrata quella della Arena Karl Wolf, con il punteggio che restava inchiodato sullo 0-0 per i primi 5’ e con le due squadre che viaggiavano a stretto contatto per l’intera frazione d’avvio. Al +2 biancazzurro dell’11’ (4-6), rispondevano infatti gli alto-atesini con un parziale di 5-1 tra il 15’ ed il 19’ (da 6-8 ad 11-9), poi ribaltato dagli ospiti nei minuti conclusivi del periodo, che si chiudeva sul 13-14.

Proseguendo sulla medesima scia, si rivelava a tinte fasanesi anche la fase iniziale del secondo tempo, con Flavio Messina e compagni che, grazie anche alla solita prestazione super di Vito Fovio tra i pali, gradualmente allungavano fino al +5 del 46’ (18-23).

Il Merano tuttavia, mai domo, recuperava il gap nei frangenti successivi, riportando al 57’ la gara in parità sul 27-27, con un parziale di 4-0 maturato con la complicità della squalifica rimediata al 50’ da Riccardo Stabellini, autore comunque di un’ottima prova. La Junior però, ritrovava negli istanti finali la giusta concentrazione, tornando sul +2 con il goal a 45” dalla sirena di Emiliano Franceschetti, miglior realizzatore di serata con 9 reti, che rendeva vano l’ultimo assalto dei padroni di casa, superati infine per 28-29.

Bottino pieno dunque nella doppia trasferta in Alto-Adige per il sodalizio presieduto da Francesco Renna, che, sempre in vetta alla classifica, potrà ora rifiatare qualche giorno in vista del ritorno in campo fissato, dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, per il 26 marzo, quando nella palestra Zizzi arriverà il Siracusa.

<< Con la vittoria sul Merano abbiamo centrato il nostro obiettivo – dichiara coach Francesco Ancona – arrivare alla pausa con due successi in due partite molto complicate. Tra mille difficoltà la squadra è riuscita a mantenere meritatamente la testa della classifica, ed ora il calendario ci permetterà di recuperare tutti e preparare al meglio lo sprint finale per l'accesso ai play-off>>.

Tabellino

Merano-Junior Fasano: 28-29 (13-14 p.t.)

Merano: Meletti, A. Freund 1, A. Prantner 8, Visentin 2, A. Striker, Maurbenger, F. Freund, Petricevic 1, Durnwalter, L. Stricker 7, Cuello 3, Vrdoljak 1, Martini 5, Gerstgrasser. All.: Juergen Prantner.

Junior Fasano: Sibilio, Grassi, Angiolini 4, Angeloni, Sperti 2, Pugliese, Notarangelo, Messina 3, Fovio, Franceschetti 9, Stabellini 5, Pinto, Jarlstam 6. All.: Francesco Ancona.

Arbitri: Cardone-Carlone.

Risultati della 20^ giornata: Siracusa-Bolzano 23-25, Conversano-Carpi 34-24, Cassano Magnago-Rubiera 28-27, Bressanone-Pressano 24-19, Merano-Junior Fasano 28-29, Sassari-Trieste 30-25. Ha riposato l’Appiano.

Classifica: Junior Fasano 33 (19), Conversano 28 (17), Sassari 27 (17), Pressano 27 (18), Bressanone 24 (17), Merano 20 (19), Bolzano 19 (18), Cassano Magnago 15 (19), Appiano 13 (18), Trieste 12 (17), Carpi 9 (18), Rubiera 5 (18), Siracusa 2 (19). Tra parentesi le gare disputate.

Prossimo turno (26/03): Appiano-Sassari, Rubiera-Conversano, Carpi-Bressanone, Junior Fasano-Siracusa (ore 19), Trieste-Merano, Pressano-Cassano Magnago. Riposerà il Bolzano.

Recuperi: Trieste-Bolzano (18/03), Conversano-Bressanone (30/03), Bressanone-Sassari (6/04).

Fasano, 13 marzo 2022.

UFFICIO STAMPA

Antonio Latartara