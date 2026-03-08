Nella 19^ giornata della Serie A Gold la Junior Fasano impatta per 29-29 contro la Loacker Bozen Volksbank, nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, mantenendo invariato il distacco in classifica sulla stessa formazione alto-atesina, l’inseguitrice più vicina.

Gli ospiti partono meglio (1-3 al 5’), con le parate di Leban che impediscono la fuga degli avversari, prima agguantanti al 7’ dai fasanesi sul 3-3 e poi superati una prima volta all’11’ (5-4). Al 14’ è il turno dei locali ad andare sul +2 (7-5), ma nel complesso la sfida è equilibrata, come confermato dal 9-9 del 21’. Le fasi immediatamente successive, però, regalano il primo break importante dell’incontro, firmato da Marrochi e compagni, che realizzano un parziale di 4-0 in meno di 2’, portandosi sul +4 al 23’ (13-9).

Il vantaggio accumulato è in seguito gestito a lungo dalla Junior, che rientra negli spogliatoi all’intervallo sul 16-13 e resta avanti per larghi tratti della ripresa (18-15 al 33’, 20-17 al 36’, 22-19 al 41’, 25-22 al 45’). Il Bolzano dal canto suo ha il merito di non far allungare oltremodo i locali, avvicinati già decisamente al 39’ (20-19) e raggiunti dopo una lunga rincorsa al 53’ (27-27), pochi minuti dopo l’ultimo +3 biancazzurro (26-23 al 48’). A 2’30’’ dal termine i ragazzi allenati da Gaeta piazzano anche il sorpasso (28-29), con i fasanesi che rivivono gli spettri delle ultime due partite, scacciati dal goal definitivo 29-29 giungo ad 1’ dalla sirena, con entrambe le squadre che mancano il match point nei 60’’ conclusivi.

Resta il rammarico, in casa Junior, per un successo sfumato ancora una volta nella fase finale della partita, ma già sabato prossimo è fissata in calendario un’ulteriore occasione di riscatto, con la compagine capitanata da Leban che farà visita al Metelli Cologne.

“Anche oggi, come nelle ultime due partite, non siamo stati in grado di gestire i momenti favorevoli – dichiara coach Vito Fovio – Dobbiamo capire che se non entriamo in campo con la giusta determinazione, perdiamo la nostra caratteristica principale e diventiamo una squadra qualunque. Quindi, quanto prima facciamo un bagno di umiltà e torniamo ad aver fame, al netto della gioventù dell’organico e della conseguente inesperienza, tanto prima potremmo tornare a competere per il traguardo prefissato dei Play-Off”.

Tabellino

Junior Fasano-Loacker Bozen Volksbank 29-29 (16-13 p.t.)

Junior Fasano: Rossa, Leban, Guarini, Corcione 3, Boggia 1, D. Somma, Notarangelo 1, Dello Vicario Giacinti 6, Capozzoli 1, G. Somma 5, Neglia, Marrochi 2, Brim Stefansson 5, Beorlegui 1, Codina Vivanco 4. All.: Vito Fovio.

Loacker Bozen Volksbank: Martinati, Matlega, Di Giulio 5, Tamanini, Milicevic 2, Serafini 1, Walcher 1, Zanon, Zanetti 5, De Leo, Gazzini 6, Javor 9, Galvan. All.: Luiz Felipe Gaeta.

Arbitri: Carlo Dionisi-Stefano Maccarone.

Risultati del 6° turno di ritorno: Teamnetwork Albatro Siracusa-Publiesse Chiaravalle 26-24, Junior Fasano-Loacker Bozen Volksbank 29-29, Macagi Cingoli-Metelli Cologne 31-26, Pressano-Sparer Eppan 27-22, Cassano Magnago-Brixen 38-24, Alperia Black Devils-Raimond Sassari 32-33, Trieste-Conversano 20-25.

Classifica: Cassano Magnago 34, Raimond Sassari 28, Teamnetwork Albatro Siracusa 25, Junior Fasano 23, Loacker Bozen Volksbank 20, Conversano e Trieste 19, Publiesse Chiaravalle, Pressano e Macagi Cingoli 18, Metelli Cologne 16, Brixen 13, Alperia Black Devils 9, Sparer Eppan 6.

Prossimo turno (14/03): Raimond Sassari-Macagi Cingoli, Conversano-Cassano Magnago, Metelli Cologne-Junior Fasano (ore 17), Publiesse Chiara

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO