Sono in vendita i biglietti per assistere alla sfida tra US Palmese 1914 e Brindisi FC, in programma domenica prossima 2 febbraio, con inizio alle ore 14:30, allo stadio comunale di Palma Campania per la ventiduesima giornata di serie D, girone H.

Sono 230 i tagliandi messi a disposizione della tifoseria ospite in rapporto alla capienza dell’impianto palmese. I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro più diritti di prevendita al seguente link: bit.ly/40Fp97H.

Ufficio stampa Brindisi FC