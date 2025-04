La Pantaleo in quel di Messina per continuare a mantenere dritta la barra di questo campionato. Nuova trasferta per le ragazze di coach Paolo Totero che ancora una volta saranno impegnate in una trasferta insidiosa contro un roster invischiato in zona retrocessione. Ad ospitare le fasanesi sarà lo Iannino Volley Santa Teresa Messina, attualmente in quartultima posizione e quindi alla disperata ricerca di punti importanti per allontanarsi dalla zona calda del girone D. Roster che qualche tempo fa ha cambiato la guida tecnica affidandosi alle cure di coach Giampietro Vigano. Un ulteriore tentativo per dare una svolta tecnica e cercare di risalire una classifica che si fa sempre più difficile, a fronte ben cinque sconfitte consecutive maturate negli ultimi match. Come nella gara di andata le gialloblù fasanesi troveranno un ex di turno. Trattasi del centrale Noemi Marsengo che nella scorsa stagione ha vestito i colori fasanesi.

Nella gara di andata le fasanesi si imposero 3-0 sulle siciliane al termine di una gara molto combattuta nei primi due set. Alla fine il macth si chiuse con il successo pieno della Pantaleo Fasano.

“Quella di sabato sarà una gara difficile – afferma coach Totero – contro un avversario alla disperata ricerca di punti salvezza e che con il supporto del suo pubblico proverà a metterci in seria difficoltà. Poi giocare contro la capolista costituisce per chi ci affronta un motivo di impegno ulteriore. Bisogna stare molto attenti alla loro alle loro giocate senza distrazioni che potrebbero poi risultare pericolose”.

Per questo delicato match roster al completo per coach Totero che recupera anche la palleggiatrice Sofia Negro lasciata in panca nella scorsa gara per un piccolo infortunio.

Match in programma sabato 5 aprile 2025 alle 17.00 presso il Palasant’Antonio di Furci Siculo.

Direzione arbitrale affidata ai signori Gabriella Notaro e Stefano Adornato.

Giada Amatori