Ultimo “treno” per la promozione in A2: le ragazze di coach Paolo Totero affrontano in trasferta la Pieralisi Volley Jesi, seconda classificata del girone D alle spalle di uno straordinario Castel Franco Veneto e inserita nel gruppo 5 dei play off promozione, unitamente al roster fasanese e al Tenaglia Altino.

Coach Luciano Sabbatini è al timone del roster marchigiano, di alto valore tecnico, costruito per tentare la scalata nel campionato di serie A2. Il parco giocatori vede la presenza di Alessia Pomili (centrale) Ilenia Peretti (palleggiatrice) Sofia Moretto (opposta) e Alessia Castellucci (schiacciatrice) che formano la spina dorsale della formazione marchigiana.

“Andiamo a Jesi per giocarci tutte le nostre carte – afferma coach Totero – e sperare in qualche risultato a sorpresa nel terzo e ultimo match che si giocherà ad Altino. Certo la sconfitta casalinga mette nelle mani delle due avversarie play-off l’esito finale del nostro cammino, ma a Jesi andiamo per disputare un’altra grande gara per un’ultima vittoria di questo campionato già ricco di soddisfazioni. Per sperare ancora abbiamo bisogno di una vittoria piena e sono convinto che tutto sia possibile tra noi e lo Jesi, due formazioni che tecnicamente si equivalgono. Quindi ci aspettiamo una altra battaglia dove dobbiamo assolutamente evitare di ripetere gli errori commessi contro l’Altino nella seconda parte del match”.

Una vittoria in quel di Jesi potrebbe non bastare per il salto di categoria in quanto le gialloblù del presidente Renzo Abete dovranno attendere il risultato finale tra Altino e Jesi che si giocherà il prossimo 1° giugno. Inizio gara ore 18.00 presso il Palasport Triccoli a Jesi.

Macht arbitrato dai signori Deborah Vangone e Gianclaudio Bosica.

Di Giada Amatori