La Brain Dinamo Brindisi è lieta di comunicare la conferma per la stagione 2023/2024 dell’atleta Paolo Mazzeo, guardia di 185 cm.

Nato a Brindisi il 29 agosto 2004, è cresciuto nelle fila del Basket Brindisi di Cosimino Marra, successivamente il passaggio alla Mens Sana Mesagne dove disputa diversi campionati (U14, U15, U16, U18), vincendo il titolo Under 14 Regionale e giungendo alle Finali Eccellenza U15, partecipando nel contempo anche al campionato senior di Serie D, collezionando diverse presenze.

Nella stagione 2020/2021 ha partecipato al campionato Eccellenza U18 con la Fortitudo Francavilla con la quale ha vinto il titolo di Campione Regionale.

A partire dall’annata 2021/2022 Paolo, nonostante la giovanissima età, entra nelle rotazioni del roster della Dinamo che vince il campionato di Serie C Silver, contribuendo con impegno e dedizione a tenere alta l’intensità e la qualità degli allenamenti, facendosi sempre trovare pronto nelle occasioni in cui coach Cristofaro ha scelto di schierarlo in campo.

Nell’annata appena trascorsa, l’ulteriore step di crescita con la partecipazione e la vittoria del campionato di Serie C Gold, festeggiando la conquista della Serie B insieme ai suoi compagni, oltre alla stagione da protagonista con la maglia della Dinamo Under 19, vincitrice del campionato regionale di categoria con 15 vittorie in altrettante gare.

Le parole di Paolo Mazzeo dopo la conferma con la Brain Dinamo Brindisi: “Sono felice di affrontare una nuova stagione con la Dinamo, squadra che in questi anni mi ha dato tante soddisfazioni, ringrazio i tifosi e la società che mi hanno permesso di crescere, non solo a livello cestistico ma anche a livello umano. Anche quest’anno farò del mio meglio lavorando sodo in palestra e cercando di farmi trovare pronto dallo staff che è sempre pronto e vicino a noi e ci dà i migliori consigli per la nostra crescita personale e non solo. Sono carico e non vedo l’ora che inizi la nuova stagione…. Forza Dinamo!”

