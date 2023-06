Abbonamenti a costi agevolati per i residenti con possibilità di scelta tra più tipologie. Dall’accordo tra ABACO S.p.A., la società che gestisce le strisce blu del territorio, e il Comune di Fasano nasce una nuova modalità di abbonamento per Fasano centro, Pezze di Greco, Savelletri e Torre Canne. Con il nuovo sistema di abbonamenti la Città avvia un ciclo di sperimentazione che si concluderà a fine settembre contribuendo a costituire le basi per un assetto a lungo termine.

L’abbonamento può essere sottoscritto dalla maggior parte dei residenti nelle aree interessate dalle strisce blu ed il titolo è valido lungo gli stalli blu compresi nella zona di residenza indicata nel modulo di sottoscrizione. Può essere richiesto un solo abbonamento per famiglia residente, nel caso non si disponga di posti auto privati e/o garage.

I costi variano da centro a frazioni. Per Fasano centro il prezzo dell’abbonamento è di 30 euro (valido tutti i giorni), per Pezze di Greco è di 25 euro (valido tutti i giorni); per le marine di Savelletri e Torre Canne è di 25 euro al mese (valido dal lunedì al venerdì con esclusione di giorni festivi e prefestivi) o di 60 euro al mese (valido tutti i giorni). Anche per le marine può essere rilasciato un solo abbonamento per famiglia residente nel caso non si disponga di posti auto privati e/o garage, con esclusione dei titolari di pass ZTL per la frazione di Torre Canne.

L’abbonamento mensile può essere richiesto recandosi personalmente all’ufficio Abaco di via del Balì a Fasano, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30, per maggiori informazioni:

http://www.abacosmartcities.it/fasano-br/

