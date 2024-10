Riceviamo e pubblichiamo una lettera “da un gruppo di cittadini che amano la propria città”

Caro Direttore,

È inaccettabile ciò che sta accadendo nella nostra amata Brindisi. Da tempo i collaboratori di giustizia hanno denunciato che i parcheggi in città sono gestiti dalla criminalità organizzata e da operatori abusivi, spesso sotto gli occhi di chi dovrebbe garantire il rispetto della legge. Eppure, nonostante queste segnalazioni, la situazione sembra immutabile, come se tutto fosse tollerato.

Viviamo in una città dove chi delinque sembra avere libertà d’azione e chi lavora onestamente è costretto a pagare le tasse, sempre e comunque. Questo squilibrio è frustrante per chi rispetta le regole, ma vede chi se ne approfitta rimanere impunito.

Ogni domenica, quando ci rechiamo al palazzetto per assistere alle partite di pallacanestro, la stessa storia si ripete: parcheggi abusivi, gestiti da individui che operano nell’illegalità. Lo stesso accade durante le partite del Brindisi Calcio. E non si tratta solo di eventi sportivi: i parcheggi davanti all’ospedale Perrino, nei pressi del Tribunale, al cimitero e lungo via Regina Margherita sono anch’essi sotto il controllo di questi abusivi.

Ci chiediamo come sia possibile che tutto questo avvenga senza alcun intervento da parte delle autorità. Siamo profondamente delusi da chi dovrebbe fare il proprio lavoro, pagato dallo Stato o dal Comune per far rispettare le leggi. Non è accettabile che i cittadini onesti debbano subire questa realtà ogni giorno, senza vedere un cambiamento.

Noi, come gruppo di cittadini che ama profondamente la propria città, chiediamo che le istituzioni facciano finalmente il loro dovere. Brindisi merita di meglio.

Grazie per averci dato voce.

Un gruppo di cittadini di Brindisi