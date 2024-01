Sarà l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali, Ottico, Odontotecnico e Industria e Artigianato per il Made in Italy (IPSSS) “F. L. Morvillo Falcone” di Brindisi ad ospitare martedì 30 gennaio p.v. con inizio alle ore 9.00, l’ulteriore tappa del progetto “Parliamo di Futuro #formazione #lavoro #sicurezza #partecipazione pensato per i ragazzi delle ultime classi degli Istituti scolastici superiori, delle aree provinciali di Taranto e di Brindisi.

Due precedenti incontri erano stati tenuti presso l’IISS “Luigi Einaudi” di Manduria, l’ITES “G. Calò” di Francavilla Fontana ed altri sono in calendario per le prossime settimane.

Elaborato dalla Cisl Taranto Brindisi, insieme con la Cisl Puglia, la Cisl Scuola territoriale, lo Sportello Lavoro, coinvolgendo l’Inail di Puglia, l’idea di fondo del progetto è che gli stessi ragazzi, i quali saranno alle prese con l’esame di maturità, vivono anche l’imminenza di scelte che si riveleranno determinanti per la loro vita, sia che proseguano gli studi sia che intendano spendere le competenze acquisite nel mercato del lavoro, preferibilmente nel proprio territorio.

Dopo i saluti iniziali della Dirigente scolastica Prof.ssa Irene Esposito, i relatori che interagiranno con i ragazzi saranno: Gianfranco Solazzo, segretario generale della Cisl Taranto Brindisi che illustrerà i principi, i valori della Cisl e l’impegno profuso per i giovani, Cinzia Fumarola che illustrerà la missione dello Sportello Lavoro della Cisl, il Dott. Giuseppe Gigante, Direttore Inail Puglia che tratterà la questione salute e sicurezza nel mondo del lavoro, dopo la proiezione del cortometraggio “Conto Terzi”, finanziato da Inail Puglia con Cisl Puglia, dedicato al tema della sicurezza sul lavoro ed alla cultura della prevenzione, Fabio Mancino, segretario generale della Cisl Scuola territoriale che proporrà alcune opportunità occupazionali nel mondo della Scuola.

Antonio Castellucci, segretario generale della Cisl Puglia concluderà l’incontro, che sarà moderato dalla giornalista Lucia J. Iaia.

Agli studenti partecipanti verrà rilasciato un attestato relativo ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), per gli usi consentiti dalla Legge.

UFFICIO STAMPA