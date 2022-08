Nasce “La rassegna del Chiostro”, uno spazio dedicato alle presentazioni di libri nel chiostro della chiesa di San Benedetto,in Brindisi. Dieci date, dieci titoli di libri, dieci autori e tematiche diverse in condivisione.

L’appuntamento iniziale si è tenuto ieri, 19 Agosto, in via Marconi 2, nel chiostro della chiesa di San Benedetto, alle ore 19.00 con l’autore Valentino Losito, giornalista ed il suo nuovo libro “Zitti Zitti. Piano piano”, edito Secop. La tematica sarà quella della “Controra”, un richiamo alle radici autentiche del nostro territorio. A dialogare con l’autore Mimmo Tardio.

Proseguira’ il 20 Agosto, con l’autrice Alice Bottega ed il suo libro “La ruota”, edito Esperidi, riguardante la ruota degli esposti di Lecce. In tale occasione, si parlerà della nascente “culla per la vita” nella vicina chiesa di Sant’Anna. Ad accompagnare il dialogo sarà Alessandro Caiulo.

Il 22 Agosto sarà la volta di Alessandro Romano, scrittore e videomaker che col suo romanzo storico, “Hippikon” ci condurrà in tempi passati. Con lui, la giornalista Anna Consales.

Il 25 invece, prima di interrompere per le festività patronali cittadine ci sarà la scrittrice Vittoria Orlando con i suoi monologhi letterari, “Joire de vivre”. A dialogare con lei, Francesca Romana Intiglietta, esperta di libri e organizzatrice della rassegna.

Il 09, 10, 12, 16, 21 e 26 settembre saranno le date successive. Nell’ordine : Poesia, con Vincenzo Calo’; Mimmo Ciaccia e la tematica dell’Albania e lo sbarco dei ragazzi degli anni 90 sulle nostre coste. Monica Cucinelli, con un racconto. Don Maurizio Mirilli ed il tema della libertà. Gianluigi Così e le sue pagine dedicate alla violenza sulla donna. Per concludere Francesca Romana Intiglietta, con un breve saggio sulla donna nelle organizzazioni criminali.

Gli scopi della rassegna sono quelli della naturale valorizzazione del luogo in cui operiamo e della creazione di reti di collaborazioni tra autori e lettori. Giacché abbiamo consentito alcune declamazioni di altri autori che hanno affrontato le stesse tematiche proposte.

Supportano ĺe attività letterarie l’associazione Porta D’Oriente che si occuperà della esposizione di quadri nel chiostro; il Gruppo di Lettura (GdL) Insieme per Leggere di Brindisi e il Touring Club Italiano di Brindisi che con la presenza dei soci volontari nelle serate dedicate saranno disponibili all’ingresso della chiesa, per dare alcune notizie sul luogo in cui saremo.

Una serie di sinergie territoriali, insomma, che non dimenticano l’isolamento del periodo pandemico e la voglia di ritrovata socialità.

Allestimento della rassegna a cura di Francesca Romana Intiglietta