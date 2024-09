È conto alla rovescia per lo SNIM (Salone Nautico di Puglia), giunto alla ventesima edizione, che si svolgerà a Brindisi dal 10 al 14 ottobre 2024. Si tratta di uno degli eventi di settore più importanti a livello nazionale e sicuramente il più autorevole punto di riferimento per il Mezzogiorno ed il versante adriatico.

Così come nella scorsa edizione, è già confermata la partecipazione di circa 150 espositori, con circa 300 imbarcazioni esposte tra i piazzali estesi per 20.000 mq e le banchine del porto turistico “Marina di Brindisi” (location dell’evento).

Il Salone registra la presenza delle più importanti aziende della cantieristica nazionale e vanta partnership autorevoli come quelle con Fincantieri, Grimaldi Lines, Alis (principale associazione nazionale della logistica) Fineco Bank.

L’evento, riconosciuto come internazionale dalla Regione Puglia, vanta il patrocinio di Confindustria Nautica, Assonautica Italiana e Lega Navale Italiana.

Sul piano istituzionale oltre al pieno sostegno della Regione Puglia, del Comune e della Provincia di Brindisi, della Camera di Commercio Brindisi/Taranto, dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale e dello Jonio, quello delle principali associazioni di categoria presenti sul territorio.

Per l’edizione SNIM 2024 – che sarà ampiamente illustrata in conferenza stampa anche con un evento ad hoc nel corso del 64^ Salone Nautico di Genova – la novità della collaborazione strategica con Navigo Toscana che, con i suoi 200 associati, è una delle realtà più prestigiose del comparto nautico e con cui SNIM realizzerà azioni comuni sulla formazione, sulla sostenibilità e sull’opportunità di localizzare in Puglia nuovi insediamenti produttivi nel settore.

Lo SNIM dedica grande attenzione alla formazione delle generazioni di domani del comparto grazie al concreto coinvolgimento dell’Assessorato di riferimento della Regione Puglia ed alle intese raggiunte con le più significative realtà produttive cantieristiche a livello nazionale per l’assorbimento della forza-lavoro al termine del ciclo di formazione.

In campo scientifico, invece, lo SNIM sviluppa – in collaborazione con il DITNE (Distretto Tecnologico Nazionale dell’Energia) e con il Sistema delle Aree Marine protette di Puglia – i temi della sostenibilità ambientale e della tutela dell’ambiente.

Significativa, inoltre, la presenza degli sport del mare, attraverso un apposito Villaggio realizzato all’interno dello SNIM.

Merita attenzione, infine, la piena collaborazione con la Marina Militare, la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco che saranno presenti con propri stand nel Salone.

Il successo dello SNIM trova conferma anche nel crescente interesse delle maggiori aziende del comparto nautico italiano verso la Puglia.

“A poco meno di un mese dall’inizio della ventesima edizione – afferma il Presidente del Salone Nautico di Puglia, Giuseppe Meo – la macchina organizzativa è in piena attività e vede coinvolto l’intero territorio brindisino, storicamente terminale di una grande via di comunicazione del Mediterraneo e oggi pienamente consapevole dell’importanza che lo SNIM ha assunto da 20 anni nel panorama nazionale della nautica, con ritorni concreti a livello economico ed occupazionale. In quest’ottica si inquadra anche una collaborazione strutturata con Alis per offrire a tutti gli associati una panoramica delle opportunità legate ai percorsi formativi”.