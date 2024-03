Per un sereno svolgimento delle festività pasquali, il Questore di Brindisi ha disposto il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati in genere e soprattutto quelli di natura predatoria.

Nella notte scorsa, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane brindisino, già noto alle forze dell’ordine, colto nella flagranza della consumazione di un furto ai danni di un distributore di vivande.

Gli accurati servizi di controllo del territorio svolti dalle Volanti nel capoluogo e nelle zone più periferiche ed isolate, ha consentito di interrompere l’azione del giovane che, armato di un’ascia, aveva appena forzato il contenitore di monete del distributore, rubandone il contenuto e, vistosi scoperto, tentava di allontanarsi dal luogo a bordo di un’autovettura.

Lo stesso veniva bloccato dopo pochi metri e all’interno della sua auto i poliziotti rinvenivano altri strumenti da scasso.

Pertanto, il ragazzo veniva arrestato per i reati di furto aggravato, porto di oggetti atti allo scasso e ad offendere. Inoltre, si procedeva anche alle contestazioni delle violazioni delle norme del codice della strada per guida con patente revocata.

Gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria; il denaro asportato è stato restituito al titolare della ditta gerente del distributore.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari.