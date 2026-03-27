Torre Guaceto non è solo un panorama mozzafiato, ma uno scrigno di biodiversità di valore internazionale (sito Ramsar e Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea).

Un luogo da attraversare a passi leggeri, per conoscere da vicino una varietà straordinaria di ambienti: dalle dune e la costa, alla macchia mediterranea dove domina il lentisco e il mirto, fino alla suggestiva zona umida, rifugio vitale per numerose specie di uccelli migratori e stanziali.

Un mosaico naturale dove la terra incontra un mare cristallino, protetto da rigide norme di conservazione che ne preservano l’integrità.

Le attività del Pasquetta Nature Fest propongono un ricco calendario di esperienze guidate per immergersi nell’ecosistema protetto di una delle aree marine e terrestri più affascinanti del Mediterraneo; tutte le attività in programma saranno coordinate e accompagnate dalle Guide Ufficiali della Riserva della Cooperativa Thalassia, figure esperte capaci di narrare l’anima profonda di questo luogo magico. Il programma rientra tra le attività di tutela e valorizzazione del territorio del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.

IL PROGRAMMA DEL PASQUETTA NATURE FEST

ESPLORAZIONI SU DUE RUOTE

• E-Bike Tour: La Riserva in Libertà (Partenze ore 9.00 e 15.00): Un percorso dinamico e accessibile che attraversa la riserva terrestre e la zona umida, sfiorando la costa fino a raggiungere la Torre. La pedalata assistita permette di godersi i contrasti cromatici tra la vegetazione e l’azzurro dell’Adriatico senza fatica.

• Bike Tour Full Day: L’Anello della Biodiversità (Partenza ore 9.30): Immersione totale di un’intera giornata. Accompagnati dai racconti delle guide, i partecipanti esploreranno ogni angolo nascosto, concludendo con un pranzo a sacco in riva al mare per celebrare la tradizione in modo eco-friendly.

CAMMINATE E TREKKING

• Biodiversitrek: Il Cammino della Torre (Partenza ore 9.00 – Full Day): Un trekking dedicato a chi ama il passo lento. Dai sentieri interni fino alla maestosa Torre aragonese, passando per il mare, con pranzo al sacco consumato in veri angoli di paradiso.

• Family Trek: Easy Walk per Grandi e Piccini (Partenze ore 10.00 – 10.30 – 15.00): Passeggiata leggera pensata per le famiglie, per scoprire i segreti del mare e dei suoi abitanti con un linguaggio coinvolgente, ideale per educare i più piccoli al rispetto dell’ambiente.

• Giro Giro Torre: Al Cuore della Riserva (Partenze ore 10.15 e 15.15): Escursione a piedi puntata sull’anima storica. Una camminata agevole verso la Torre aragonese, simbolo dell’area, con visita guidata all’interno tra storia e racconti leggendari.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Per garantire la massima tutela dell’ambiente e la qualità dell’esperienza, tutte le attività sono a numero chiuso, a pagamento e con prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni:

• Telefono – whatsapp line attiva +39 331 927 7579 / +39 393 962 9084

• Prenotazioni online www.cooperativathalassia.it/calendario

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