A Oria, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 43enne del luogo, per spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, all’alba di ieri 21 maggio, nel corso di una perquisizione veicolare operata nell’autovettura di proprietà e condotta da un 40enne di Cisternino, sono stati rinvenuti 0,50 grammi di cocaina, successivamente sequestrati, ceduti a lui dal denunciato, dietro pagamento di 20,00 euro.

La successiva perquisizione operata presso il suo domicilio ha consentito il rinvenimento di ulteriori 2,00 grammi di marijuana, successivamente sequestrati.