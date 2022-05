Domenica 8 maggio, a partire dalle ore 9.30, presso il pattinodromo del quartiere Casale, il Comune di Brindisi, in collaborazione con alcune associazioni affiliate alla Federazione Italiana Sport Rotellistici (Fisr), ha organizzato una giornata di avviamento allo sport del pattinaggio.

Gli istruttori federali saranno in pista ed accoglieranno i bambini e le bambine per imparare o migliorare la pratica di questa disciplina sportiva. Grazie al supporto tecnico delle associazioni e di Decathlon, saranno messi gratuitamente a disposizione i pattini.

“Abbiamo investito in quella struttura sportiva proprio perché crediamo fortemente che gli sport rotellistici vadano supportati – dichiara l’assessore allo Sport Oreste Pinto – e questa prima iniziativa è importante soprattutto perché consentirà a tutti i bambini, anche a quelli che non hanno mai provato ad utilizzare i pattini, di avvicinarsi a questo sport. Organizzeremo presto altre iniziative grazie alla collaborazione con la federazione ed alle diverse associazioni attive nel territorio pugliese”.