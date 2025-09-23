Su iniziativa della consigliera comunale Isabella Vitale, che raccolse le legittime richieste di cittadini e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, il consiglio comunale di Ceglie Messapica il 14.12.2021 votava, all’unanimità, la proposta di intestare una pubblica via o piazza al ricordo del maestro e partigiano Gennaro Conte.

La proposta, pur votata da tutti i consiglieri comunali e nonostante il positivo iter degli organi preposti alla validità dell’iniziativa, non trova ancora la effettiva realizzazione.

Più volte sono stati fatti solleciti da parte di forze politiche, Anpi e dalla stessa famiglia Conte, ma il deliberato del consiglio comunale non arrivava allo sperato esito positivo.

Solo con la delibera n. 128 del 17.05.2023, a distanza di un anno e mezzo, la giunta comunale prendeva atto della volontà, espressa nel 2021, dal consiglio comunale per intitolare uno spazio pubblico alla figura del partigiano “Coge”.

Lo spazio individuato riguarda il parcheggio vicino all’ex mercato coperto. In tanti espressero perplessità per l’individuazione di quell’area poiché non consona e non inserita in un contesto appropriato per ricordare la figura del partigiano Gennaro Conte.

Comunque la scelta era di competenza della giunta, anche se correttezza amministrativa prevedeva un fase di ascolto con i proponenti e con la famiglia. Ma da queste destre che governano la città non sono delicatezze da aspettarsi.

A distanza di altri due anni dalla deliberazione della giunta comunale ancora oggi nulla è stato realizzato.

In questi giorni è partita una lodevole iniziativa da parte di alcuni cittadini per la sottoscrizione di una petizione finalizzata alla intestazione di una via o piazza al maestro e partigiano Gennaro Conte.

Questo rappresenta una ulteriore dimostrazione della incapacità amministrativa del sindaco Palmisano e della sua maggioranza , poichè non siamo in mancanza di atti amministrativi finalizzati al raggiungimento dello scopo , che è l’essenza di una petizione di cittadini, ma siamo in presenza di una situazione surreale, dove l’amministrazione comunale ostacola i suoi stessi deliberati.

Non sappiamo se in questa fine di mandato amministrativo ,per scopi puramente elettorali, la destra cegliese, otturandosi il naso, porterà a termine la proposta di assicurare il meritato riconoscimento al partigiano Coge, ma siamo certi che la mancanza di condivisione dei valori necessari per apprezzare la lotta antifascista,da parte dell’amministrazione di Ceglie, sarà di ostacolo ad una dignitosa realizzazione dell’iniziativa.

In ogni caso, come Partito Democratico di Ceglie, ci impegniamo ad inserire nei nostri punti programmatici, per la prossima gestione amministrativa, il giusto riconoscimento al partigiano Gennaro Conte e a tutti i partigiani della nostra città, realizzando su un’are pubblica , attinente al grande valore determinato dalla Resistenza al nazi-fascismo, un qualcosa di significativo che possa servire a non dimenticare, valorizzare e dire grazie a questi partigiani per il loro grande contributo alla causa della nostra Democrazia e Libertà.

CIRCOLO P.D. CEGLIE MESSAPICA