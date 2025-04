“Pedalando nel Blu” – Domenica 4 maggio 2025

Passeggiata cicloturistica da San Pietro Vernotico a Polignano a Mare

Omaggio in bicicletta a Domenico Modugno

Domenica 4 maggio 2025 si terrà la 1ª edizione di “Pedalando nel Blu”, una passeggiata cicloturistica che condurrà i partecipanti da San Pietro Vernotico a Polignano a Mare, in un viaggio lento e suggestivo sulle tracce di Domenico Modugno, icona della musica italiana e simbolo di libertà poetica ed espressiva.

L’iniziativa è promossa da New Friends’ Bike Brindisi e nasce dalla collaborazione collettiva di enti locali, associazioni culturali e appassionati del territorio, con il patrocinio del Comune di San Pietro Vernotico, della Provincia di Brindisi, del Comune di Polignano a Mare e del GAL Terra dei Messapi.

Contribuiscono alla realizzazione dell’evento anche l’Associazione Astra, l’Associazione Culturale Domenico Modugno e l’Unione Sportiva ACLI – Comitato provinciale di Brindisi, offrendo supporto organizzativo, creativo e culturale.

La partenza è fissata per le ore 7:00 da San Pietro Vernotico, in via Brindisi 24, presso la casa in cui Domenico Modugno ha vissuto tutta la sua gioventù prima di raggiungere il grande successo, con arrivo previsto a Polignano a Mare per le 12:30, proprio sotto la celebre statua che celebra Modugno, affacciata sul mare.

“Pedalando tra le strade della sua amata Puglia, rendiamo omaggio a Domenico Modugno, poeta dell’anima e voce dell’infinito. Il suo spirito ci guida, come un vento leggero, verso un cielo blu dipinto di emozioni senza tempo.”