Con Delibera di Giunta n.389/2023, l’Amministrazione comunale di Brindisi ha indetto il concorso “NATALE IN VETRINA 2023”, da effettuarsi nel periodo delle festività natalizie 2023 e approvato il relativo regolamento.

L’obiettivo è quello di stimolare i negozianti di Brindisi ad abbellire le vetrine dei propri locali e gli spazi esterni adiacenti con allestimenti che richiamino la tradizione del Natale, affinché i cittadini e i visitatori trovino una più calda atmosfera di festa e si consolidi l’attrattività della rete distributiva locale e la vivibilità della Città.

La prima edizione del concorso, visti i tempi ristretti, viene effettuata in via sperimentale solo per i negozi del centro Cittadino.

attraverso la compilazione di apposito modulo che dovrà essere inviato tramite pec al seguente indirizzo: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it.