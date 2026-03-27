Il Comune di Ostuni avvia, per la prima volta, un nuovo modello di pulizia delle strade basato sullo spazzamento meccanizzato con disciplina temporanea della sosta, con l’obiettivo di migliorare in modo significativo il decoro urbano e l’efficacia degli interventi di spazzamento.

L’iniziativa è stata disposta con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 26 marzo 2026, che ha approvato l’avvio della fase sperimentale del servizio. Il primo test operativo è programmato per il giorno 30 marzo 2026, nella fascia oraria 14:30 – 16:30, e interesserà le seguenti strade: Via Armando Diaz, Via Padre Vito Buonsanto, Via O. Paolo Orlando, Via Don Minzoni.

Durante tali orari sarà istituito il divieto temporaneo di sosta, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di pulizia. Per l’attuazione del nuovo servizio è stato istituito un tavolo tecnico composto dall’Ufficio Ambiente, dall’azienda Bianco Igiene Ambientale e dal Comando di Polizia Locale, con il compito di coordinare le attività, individuare progressivamente le aree di intervento e garantire l’attuazione delle misure adottate.

Il Sindaco Angelo Pomes ha dichiarato: “Introduciamo anche a Ostuni un modello già consolidato in molte città, che consente finalmente una pulizia più efficace e completa delle strade, soprattutto lungo i bordi e nelle aree dove oggi lo sporco tende ad accumularsi. È un percorso che richiede collaborazione da parte dei cittadini, ma che ci permetterà di ottenere risultati visibili in termini di decoro e qualità delle nostre strade.”

L’Assessore all’Ambiente Fabrizio Monopoli ha aggiunto: “Questa modalità consente finalmente di superare un limite storico del servizio, cioè la difficoltà di intervenire in presenza di auto in sosta. Con il divieto temporaneo rendiamo il lavoro degli operatori realmente efficace, con strade più pulite anche lungo i bordi e meno accumuli di sporco. Abbiamo individuato alcune strade pilota del centro urbano, caratterizzate da maggiori criticità, e una fascia oraria sperimentale che incida il meno possibile sulla quotidianità dei cittadini. Ringrazio il Comandante Serpentino della Polizia Locale, il dirigente del settore Ambiente Federico Ciraci, il direttore della ditta dell’igiene urbana Bianco De Simone e l’assessora alla Polizia Locale Samuela Santomanco per il lavoro di squadra e il coordinamento svolto; grazie al lavoro in sinergia sarà possibile avviare concretamente il nuovo modello di servizio.”

L’attività ha carattere sperimentale ed è finalizzata alla verifica operativa del nuovo modello organizzativo del servizio. Sulla base dei risultati, l’Amministrazione valuterà la messa a regime e l’estensione del sistema ad altre aree della città. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare per la buona riuscita dell’iniziativa.