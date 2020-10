I Carabinieri della Stazione di Erchie, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 29enne e un 36enne, entrambi di Sava (TA), per omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio. In particolare, il 24 luglio scorso, i due, già percettori di reddito cittadinanza, sono stati sorpresi a svolgere attività lavorativa in nero, per conto di un’impresa edile, omettendo di comunicare al competente INPS le variazioni del reddito percepito. Per i medesimi è stata avanzata proposta di sospensione del beneficio.