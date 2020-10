I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà una 42enne del luogo, per guida sotto l’influenza dell’alcol e degli stupefacenti.

In particolare, la donna, alle ore 04:20 del 4 ottobre, in una via del centro abitato, alla guida della sua autovettura è rimasta coinvolta in un sinistro stradale dopo aver perso autonomamente il controllo della vettura, collidendo e danneggiando tre veicoli in sosta.

In seguito all’occorso, la conducente è stata trasportata dal personale del 118 presso l’ospedale Perrino dove, sottoposta agli esami clinici finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e all’eventuale uso di sostanze stupefacenti, è risultata positiva all’etanolo e all’abuso di cocaina e metadone.

La patente di guida è stata ritirata, l’autovettura sequestrata e affidata al custode giudiziario per la successiva confisca.