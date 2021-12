HAPPY CASA BRINDISI-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: 89-91 (27-25, 43-41, 60-66, 89-91)

HAPPY CASA BRINDISI: Carter ne, J. Perkins 5 (1/3, 1/4, 2 r.), De Donno ne, Zanelli 3 (0/2, 0/1, 4 r.), Visconti 6 (0/1, 1/3, 4 r.), Gaspardo 3 (0/4, 1/2, 4 r.), Redivo 23 (3/5, 4/6, 2 r.), Chappell 6 (3/7, 0/1, 1 r.), Clark (0/1, 1 r.), Udom 14 (1/1, 4/5, 10 r.), N. Perkins 27 (11/19, 0/2, 5 r.), Ulaneo 2 (1/1). All.: Vitucci.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Moretti 5 (0/1, 0/2, 1 r.), Tambone 3 (0/2, 1/1), Lamb 20 (6/9, 0/2, 4 r.), Camara, Zanotti 13 (2/4, 3/3, 4 r.), Sanford 5 (2/3), Larson 18 (5/5, 1/4, 3 r.), Demetrio 5 (1/3, 1/2, 3 r.), Delfino 8 (2/5, 1/4, 2 r.), Jones 14 (5/6, 10 r.). All.: Banchi.

Arbitri: Giovannetti – Vicino – Vita.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 16/29, Pesaro 24/25. Perc. tiro: Brindisi 31/68 (11/24 da tre, ro 15, rd 24), Pesaro 30/58 (7/18 da tre, ro 4, rd 25).

La Carpegna Prosciutto Pesaro espugna il PalaPentassuglia 89-91 nell’anomala tredicesima giornata di Lega A, falcidiata dai rinvii delle partite causa Covid. Brindisi incassa un cocente kappaò al termine di una sfida combattuta e battagliata fino all’ultimo secondo, quando il ferro e il tabellone sputano fuori la tripla della possibile vittoria di Josh Perkins.

La Happy Casa paga a caro dazio la pessima percentuale ai tiri liberi in virtù del 16/29, statistica in cui eccelle la VL con 24/25 ma che soffre dannatamente nel finale di gara quando concede l’ennesimo rimbalzo offensivo a Brindisi (15 sui 39 totali) e la tripla di Redivo a 10 secondi dalla fine. L’argentino fallisce il tentativo dalla lunga distanza, in un match in cui eccelle con 23 punti in 25 minuti. Altra grande prestazione di Nick Perkins, top scorer con 27 punti e 24 di valutazione di Lega A.

La Carpegna Prosciutto di coach Banchi approfitta anche dell’assenza forzata di Adrian, out per infortunio alla caviglia rimediato in allenamento, e si gode il miglior Lamb della stagione da 20 punti. Jones – doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi – nel finale fissa la vittoria con 6 punti consecutivi, tra cui la rubata e schiacciata dopo una rimessa a 30” dal termine.

Si tornerà in campo nel 2022, in occasione della prima trasferta dell’anno nuovo a Brescia domenica 2 gennaio. Palla a due alle ore 20:30 live su discovery +.