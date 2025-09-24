September 23, 2025
Paura nella serata di oggi a Punta Penna, a poca distanza dalla spiaggia del Granchio Rosso, dove un’imbarcazione ha iniziato ad affondare con tre persone a bordo.
Sul posto sono intervenute una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi e una del Nucleo nautico che hanno raggiunto rapidamente l’imbarcazione in difficoltà.
Sul posto anche la Capitaneria di Porto ed i sanitari del 118
I tre occupanti sono stati recuperati e messi in salvo grazie al gommone dei Vigili del Fuoco.
Il peschereccio è poi del tutto affondato

