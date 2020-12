“Dopo quasi dieci anni di lotte e controversie, anche nella mia stessa coalizione politica, mi pare che stia diventando patrimonio condiviso l’argomento del Piano casa e del suo potenziale di produzione economica, libertà di costruire ed ecologia. Sono molto contento perché le battaglie non valgono per ciò che rendono ma per quanto costano”. Lo dichiara Fabiano Amati Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione, commentando il Disegno di legge contenente le norme per la formazione del Bilancio 2021.

“La decisione della Giunta regionale d’introdurre nella proposta di bilancio le norme per la proroga del Piano casa a tutto il 2021, mi pare giusta, equilibrata e in grado di affermare che la riqualificazione urbana con modalità premiali è un dato programmatico nell’azione di governo.

Anni di impegno e confronto per affermare la libertà di costruire nell’ambito degli edifici esistenti e lo spostamento dell’asse della decisione dalla discrezionalità, spesso fonte d’illegalità, all’atto dovuto, rappresentano una svolta che non posso evitare di salutare con soddisfazione. Spero che nei prossimi anni si continui su questa strada, alimentando tutte le forme di riqualificazione del patrimonio esistente ed evitando quindi il consumo del suolo almeno nel settore residenziale”.

/comunicato