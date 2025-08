Questo weekend in Puglia c’è un’intera città che suona. È Ceglie Messapica, dove tra sabato 2 agosto e domenica 3 agosto, dalle ore 17, si terrà la grande festa del pianoforte «Suona con noi» con 180 musicisti provenienti da 16 regioni italiane e 6 Paesi europei, Inghilterra, Germania, Croazia, Slovenia, Ucraina e Francia. Sarà la grande maratona degli ottantotto tasti, con esecutori di ogni età impegnati attraverso i generi in un «tour de force» musicale dislocato lungo 10 postazioni, tutte predisposte in varie zone del centro storico della città. Un carosello sonoro nel segno del re degli strumenti, con il quale si annullerà qualsiasi differenza di età, genere e preparazione.

È l’ormai classico appuntamento con «Suona con noi», evento clou del festival Piano Lab organizzato dall’associazione La Ghironda col supporto di Marangi Strumenti Musicali e Steinway & Sons per la direzione artistica di Luca Ciammarughi, momento di straordinaria condivisione tra professionisti, studenti e semplici appassionati, chiamati a confrontarsi nello spirito delle produzioni targate Ghironda, che da sempre si caratterizzano per il loro modo differente di fare spettacolo e musica tra la gente.

Tra gli artisti da tenere d’occhio, la venticinquenne Letizia Palmieri, diplomatasi con Michael Lewin al Conservatorio della Berklee di Boston, vincitrice di oltre 40 primi premi in concorsi nazionali e internazionali e una carriera già costellata da esibizioni in festival pianistici di grande prestigio, a New York, Miami e Salisburgo.

Dunque, i concerti, che avranno inizio alle ore 17, andranno avanti sino a mezzanotte nelle varie postazioni allestite nella chiesa di San Rocco, in piazza Sant’Antonio, in piazza Plebiscito, negli atri della Med Cooking School, del Museo Maac e del Municipio, nella chiesa Matrice, in largo Monterrone e, ancora, nel Castello Ducale, dove sabato 2 agosto si esibiranno sette giovani pianisti allievi del master «Play&Rec» del Conservatorio di Rovigo, progetto concepito da due grandi interpreti della tastiera, Roberto Prosseda ed Elena Chiavegato, e nella chiesa di San Demetrio, dove domenica 3 agosto si terranno i recital degli allievi delle classi di pianoforte di Rossella Ricci e Mariagrazia De Leo che studiano nella sede di Ceglie del Conservatorio di Lecce .

I programmi, con i dettagli degli orari e delle performance, sono visionabili sulla pagina Facebook di Piano Lab.