Nata a Milano, ma cresciuta a Londra, la pianista, compositrice e produttrice cinematografica Melissa Parmenter presenterà in anteprima per il festival Piano Lab un paio di brani dal suo nuovo disco «North Sea» in uscita ad agosto per l’etichetta Universal Music. Nota anche per aver eseguito e scritto musiche per il grande schermo, a partire da «A Mighty Heart» di Michael Winterbottom con Angelina Jolie, la musicista anglo-italiana sarà protagonista di un incantevole concerto al tramonto, sabato 20 luglio (ore 19), nel bosco didattico di Lamacoppa Piccola, ad Ostuni, per una felice simbiosi tra musica e natura, tra le prerogative di Piano Lab, la manifestazione organizzata dall’associazione La Ghironda con la collaborazione di Marangi Strumenti Musicali e Steinway & Sons. e il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Puglia.

Una carriera dal respiro internazionale, quella di Melissa Parmenter, che aprirà il concerto di Ostuni, inserito nella programmazione itinerante di Piano Lab, con il brano «Dawn» tratto dalla colonna sonora realizzata per un altro film di Michael Winterbottom, «Genova – Un luogo per ricominciare» con Colin Firth e Catherine Keener. A seguire proporrà un trittico di brani dalla suite in cinque parti «Scandinavia», nella quale il pianoforte veniva affiancato in alcuni momenti dal violoncello. Da «Scandinavia» Melissa Parmenter eseguirà «Stockholm» e «Daylight», oltre al pezzo che dà il titolo al ciclo. Quindi, l’omaggio alla Puglia con alcuni estratti da «Messapica», un album di piano solo (anche questo pubblicato da Universal Music) con composizioni che prendono il nome da alcune delle città più affascinanti della Puglia, destinazione sempre più cara alla pianista, anche e soprattutto per il suo clima mediterraneo.

Un album nostalgico, liberamente ispirato dalle emozioni vissute nelle lunghe e calde estati trascorse durante l’infanzia proprio in Italia. Gli affetti più cari, l’importanza delle radici e il legame speciale con i ricordi sono gli elementi cardine di questo progetto discografico: otto tracce che segnano il passaggio sonoro ed emotivo dell’artista accompagnando l’ascoltatore in un viaggio nel profondo dell’anima. Da «Messapica» si ascolteranno sei brani, cinque dei quali dedicati ad altrettante località pugliesi, Martina Franca, Locorotondo, Ostuni, Cisternino, Ceglie Messapica e la stessa Ostuni nella quale la musicista è attesa per questo concerto di grande fascino, che si chiuderà con «Brancaster» e «Holkham», i brani scelti per presentare in anteprima l’imminente pubblicazione di «North Sea».

Tra le altre composizioni di Melissa Parmenter finite sul grande schermo si ricordano le musiche per «Top Spot» di Tracey Emin e «The Killer Inside Me» con Casey Affleck (fratello minore dell’attore Ben Affleck), Jessica Alba e Kate Hudson, oltre al brano «Platform» incluso nell’episodio speciale di «Friends: la Reunion» uscito in Italia nel 2021 su Sky Italia.

Biglietti euro 12 (inclusi i diritti di prevendita). Info pianolab.me – 080.4301150.