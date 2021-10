I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato un 40enne del luogo per “maltrattamenti contro familiare e conviventi”. In particolare, l’uomo, nel corso della nottata, nell’abitazione familiare ha maltrattato e percosso la compagna convivente, che ha chiesto soccorso al numero di pronto intervento 112. L’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso un’abitazione diversa da quella di residenza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.