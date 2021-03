I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dalla Sezione GIP del Tribunale di Brindisi, nei confronti di un 37enne del luogo, ritenuto responsabile di estorsione aggravata continuata, maltrattamenti in famiglia continuati, lesioni personali e minaccia aggravata. L’uomo, nell’arco temporale 2018–2021, allo scopo di ottenere somme di denaro giornaliere ha posto in essere maltrattamenti nei confronti dell’anziano genitore, mediante violenze fisiche, verbali e psicologiche.

In ultimo, nella serata del 7 marzo 2021, ha percosso il padre procurandogli un trauma contusivo della piramide nasale ed escoriazioni regione frontale giudicate guaribili dai medici dell’ospedale di Francavilla Fontana con una prognosi di 30 giorni s.c.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.