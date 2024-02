Quarto appuntamento con la Rassegna Kids, il cartellone eventi destinato a bambini e ragazzi organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

Un grande classico ma proposto in chiave rivisitata quello in programma domenica 25 febbraio alle 20.00 al Teatro Sociale di Fasano, si tratta di «Pinocchio, storia di un burattino», una commedia musicale della Compagnia SenzaConfine per la regia e le coreografie di Nunzia Abbracciavento.

Una trama ben nota quella scritta da Carlo Collodi e divenuta celebre grazie alle successive riproduzioni cinematografiche di Walt Disney e Carlo Comencini che hanno il merito di aver fatto conoscere al mondo intero le avventure di quel burattino di legno che spesso si perdeva in qualche bugia di troppo.

Quella che andrà in scena sulle tavole di legno del Teatro Sociale non sarà una riproduzione ad litteram ma a fare da padroni sarà l’originalità di una rappresentazione unica nel suo genere.

I personaggi si animano grazie ai costumi colorati e alle interpretazioni degli artisti. Il fascino del musical, le melodie dei Pooh e l’energia coinvolgente del canto e della danza conferiscono un tocco più profondo alla storia.

Il climax è carico di emozioni: l’amore tra l’apparentemente austero Geppetto e la fiera Angela trionfa, e la tristezza per la presunta scomparsa di Pinocchio si trasforma in gioia, poiché due diventano genitori di bambino vero. La fantasia, la magia e la giocosa trama fiabesca, abilmente intrecciata con una morale profonda e la bellezza di una messa in scena colorata ma pulita, creano un’opera che, senza dubbio, è in grado di far sognare grandi e piccini.

«Un altro appuntamento con la fortunata Rassegna Kids – ha detto l’Assessora alla Cultura, Cinzia Caroli –, un cartellone che tende la mano ai bambini e ai ragazzi della nostra città. Con questa pièce avranno modo di apprezzare l’inventiva e l’originalità con cui verrà proposto un grande classico conosciuto in tutto il mondo. Ringrazio Teresa Cecere e SenzaConfine per le loro proposte artisticamente molto interessanti e coinvolgenti ed è con grande convinzione che questa amministrazione sceglie di inserirli nei cartelloni destinati ai più giovani».

L’evento è rientra nel cartellone artistico dell’ATS Katharà nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

Biglietto: 7€ intero | 5€ ridotto

Prevendita nella sede di TeatrOfficina, via Lancia snc, tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00.

Info: 334.1144911

UFFICIO STAMPA

ATS KATHARÀ