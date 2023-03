E’ stato approvato oggi il bando di gara per l’affidamento dei lavori di rigenerazione della Pista di Atletica Leggera “Lucio Montanile”.

Lo rende noto Oreste Pinto, l’assessore allo sport del Comune di Brindisi, per il quale si tratta “dell’ultimo passo amministrativo prima dell’avvio dei lavori che daranno nuova linfa allo storico impianto di contrada Masseriola”.

Scrive Pinto sui social network: “Il progetto finanziato con i fondi PNRR prevede: la rimozione dell’attuale pavimentazione della pista, la sistemazione della parte sottostante e la posa della nuova superficie, la creazione della gabbia del lancio del disco, delle pedane di lancio, la manutenzione delle fosse in sabbia dei salti in lungo e triplo; la manutenzione straordinaria per l’adeguamento della tribunetta e quella per l’adeguamento dei locali adibiti a deposito sotto la tribuna; la revisione ed il ripristino sia dell’impianto elettrico che di quelli di amplificazione, di irrigazione, fotovoltaico e termico. Infine, sarà realizzato un sistema di videosorveglianza.

Insomma, sarà un impianto completamente nuovo, pronto per essere omologato dalla Fidal ed ospitare meeting nazionali ed atleti di livello mondiale. Come quello che 40 anni fa vide il mitico Pietro Mennea realizzare a Brindisi una delle migliori prestazioni stagionali”.

Pinto annuncia anche una novità: “grazie ad una modifica progettuale approvata nei mesi scorsi, sempre nell’ambito della Cittadella dello Sport, nascerà una nuova Palestra a servizio delle società brindisine.

Anche per questo nuovo intervento sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara.”

“La nuova palestra – scrive l’Assessore – si aggiungerà al PalaMalogoli, al PalaPentassuaglia ed alla New Arena (per la quale, terminato tutto l’iter amministrativo, si è in attesa dei fondi promessi dal Governo nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo per definire l’iter progettuale e, finalmente, avviare la costruzione del PalaSport più grande del Sud Italia)”.