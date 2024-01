Quello delle piste ciclabili in Città sembra uno dei rompicapo lasciati in eredità dalla vecchia Amministrazione di sinistra, uno dei tanti.

Eppure è uno di quegli argomenti che avrebbe dovuto trovare facili soluzioni progettuali dal momento che lo sviluppo progettuale andava inserito in strutture di pianificazione prestabilite dalla massima Autorità Comunale, il Consiglio Comunale.

Gli strumenti normativi all’interno dei quali si è sviluppato il progetto “piste ciclabili” sono il Piano Urbano del Traffico (PUT) ed il Piano Regolatore Generale (PRG) che ne ha recepito la funzionalità, il tutto, come si diceva, secondo norme vincolanti.

Orbene è del tutto evidente che qualcosa non ha funzionato a dovere dal momento che in Città, dall’avvio dei lavori, persiste oramai un malcontento diffuso tra la popolazione, una difficoltà oggettiva nella gestione del traffico che sta generando inquinamento acustico ed ambientale a causa delle aumentate emissioni di CO2.

Abbiamo appreso da notizie stampa che l’Amministrazione Comunale a mezzo dell’Ufficio LL.PP., lo stesso che ha già sbagliato in precedenza, ha inoltrato un progetto al Ministero per la variante di quello precedente; sull’argomento si sono spesi i pareri, poco qualificati per la verità, dell’Assessore all’Urbanistica e dell’Assessore ai LL.PP.; un parere altamente qualificato e, consentiteci, professionalmente più che valido, sarebbe stato quello dell’ Assessore all’Ambiente Tonino Bruno, Architetto Pianificatore di lunga data ed appunto qualificata esperienza. Ma si sa nella nostra Città a parlare sono sempre coloro che hanno poco da dire.

Come Associazione ci interesserebbe il parere dell’Architetto Bruno e siamo sicuri che egli saprebbe come affrontare e risolvere questo “guazzabuglio medievale” in cui ci ha cacciato la precedente Amministrazione.

Ass.ne “Immagina Brindisi”