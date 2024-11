L’ultimo fine settimana, per la Polizia di Stato è stata l’occasione per mettere in atto un ulteriore rafforzamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Brindisi Giampietro Lionetti, in vista delle festività.

Nel week end, nella sola città di Brindisi, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno controllato 120 veicoli e 300 persone, mentre ad Ostuni e Mesagne, gli operatori dei Commissariati hanno controllato complessivamente 320 persone e 78 veicoli.

Durante i controlli, gli operatori delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola di piccolo calibro e materiale per il confezionamento di dosi di sostanze stupefacenti, tra cui nastro isolante e porzioni di involucri in cellophane, oltre ad un bilancino di precisione. Tutto il materiale rinvenuto era stato occultato in un anfratto dell’area comune di un grosso complesso edilizio del rione Sant’Elia., ove è intervenuta anche la Polizia Scientifica per i rilievi finalizzati ai successivi accertamenti finalizzati a risalire a coloro che hanno nascosto la pistola ed il materiale sequestrato.

Anche i servizi predisposti nel centro abitato di San Pietro Vernotico e nei comuni limitrofi sono stati ulteriormente rafforzati, portando al controllo di 344 persone e di 218 veicoli da parte dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato. Durante le attività, due uomini sono stati denunciati per violazione di obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria ed un uomo è stato segnalato alla Prefettura per il possesso di un piccolo quantitativo di marjuana.