Il progetto PIU Su.Pr.Eme. (Percorsi Individualizzati di Uscita dallo Sfruttamento), insieme ai Salesiani Don Bosco di Brindisi, è lieto di presentare un evento unico dedicato all’accoglienza e all’inclusione. L’iniziativa si terrà il 27 Ottobre presso l’Oratorio Salesiano in via Appia 195, Brindisi, con inizio alle 18.00.

Dopo mesi di impegno instancabile, questa serata di festa rappresenta l’apice di un percorso di sforzi collettivi: un momento in cui poter celebrare con i beneficiari di progetto le conquiste e la determinazione nel superare sfide apparentemente insormontabili e raccogliere le energie per superarne di nuove.

L’evento intende enfatizzare l’importanza dello sport, della musica e del cibo come veicoli per la creazione di legami solidi e per la celebrazione della diversità culturale.

La serata, infatti, prenderà il via con una partita di calcetto tra l’ASD Appia Don Bosco Brindisi e la squadra dei giovani che hanno beneficiato del progetto allenata da coach Gigi Facchini di MFR Brindisi.

Dalle 19 l’evento sarà animato dalla performance della Scuola di Musica Frescobaldi con i beneficiari che hanno seguito i corsi negli ultimi mesi. I talentuosi percussionisti Nino Martella e Meissa Ndiaye, porteranno invece in scena i ritmi coinvolgenti dell’afro music.

I partecipanti avranno, inoltre, l’opportunità di ascoltare le esperienze dirette di alcuni ragazzi coinvolti nel progetto, che condivideranno le loro sfide e i risultati raggiunti.

La serata culminerà con un banchetto multietnico che delizierà i palati dei presenti con una selezione di piatti che abbracceranno la varietà culinaria di diverse culture. I sapori autentici africani curati da Etoile D’Afrique Ristorante si accompagneranno alle prelibatezze italiane preparate con cura dall’Istituto Alberghiero “S. Pertini” di Brindisi.

L’evento sarà aperto a tutti coloro che desiderano condividere un momento di gioia e inclusione. Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, è possibile contattare il team organizzativo tramite e-mail all’indirizzo piusupreme-comunicazione@comune.brindisi.it o chiamando il numero 366.7710170.

[… … ( ), è un progetto europeo in collaborazione con il Comune di Brindisi, co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e dall’Unione Europea, PON Inclusione – Fondo Sociale Europeo 2014-2020.]

Chiunque sia interessato a seguire le azioni di progetto può farlo tramite i canali social:

facebook.com/piusupremebrindisi

instagram.com/piusupremebrindisi

Comunicazione PIU SuPrEme Brindisi