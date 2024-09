È stato siglato nella mattinata di sabato 7 settembre presso Palazzo di città il protocollo d’intesa tra Comune di Fasano e associazione Plastic Free OdV. L’obiettivo del protocollo è quello di formalizzare la collaborazione già avviata negli anni scorsi, riconoscendo a Plastic Free un canale di comunicazione diretto per semplificare i passaggi burocratici per le proprie attività di volontariato a sostegno della tutela ambientale e della promozione alla riduzione dell’uso della plastica e dell’inquinamento in generale.

«Con questo documento – spiega il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria – avviamo oggi un processo virtuoso di collaborazione che ci porterà a migliorare la tutela del nostro territorio grazie alla forte sensibilità e al generoso contributo del volontariato di “Plastic Free”. Ringrazio l’assessore all’ecologia e ambiente Gianluca Cisternino e il consigliere comunale Oronzo Rubino per essersi fatti fautori di questa iniziativa, prendendo in carico con gli uffici comunali i prossimi passi che ci porteranno a diventare un Comune “Plastic Free” con la rispettiva acquisizione della bandiera».

«Da cittadino fasanese – spiega Giuseppe Vinci, delegato locale di Plastic Free – sono soddisfatto per questo riconoscimento istituzionale da parte del Comune di Fasano che ci porterà ad incrementare le nostre attività sul territorio in materia di: pulizia ambientale, sensibilizzazione nella comunità e segnalazione di abbandoni illeciti».