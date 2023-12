Nel fine settimana appena trascorso il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Mesagne, durante servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati nel territorio mesagnese, ha arrestato due residenti a Mesagne e altre tre persone sono state deferite all’A.G.

In particolare, un uomo è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio dopo essere stato fermato e controllato nel centro storico di Mesagne da personale della polizia giudiziaria e trovato in possesso di 23 dosi di sostanza stupefacente del tipo hascisc, pronte per essere cedute. Un altro individuo, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi per l’aggravamento della misura in atto a seguito del deferimento all’A.G. per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e di porto di oggetti atti ad offendere, medesimo reato per cui, nella trascorsa settimana, sono stati denunciati in stato di libertà due brindisini che si aggiravano senza giustificato motivo in quel centro cittadino con alcuni arnesi atti allo scasso.