Su iniziativa del Presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli, si è svolto il quarto tavolo tecnico finalizzato a definire il percorso attuativo dell’investimento produttivo “Polo Nautico di Brindisi”. Erano presenti l’on. Mauro D’Attis, il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il Vice Presidente vicario della Camera di Commercio Brindisi/Taranto Franco Gentile, il Presidente del Consorzio Asi Vittorio Rina, la dott.ssa Anna Carlucci in rappresentanza dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico meridionale, il Presidente di Confindustria Gabriele Menotti Lippolis ed il Presidente del Salone Nautico di Puglia Giuseppe Meo (capofila del gruppo proponente l’investimento) il quale, come da impegni assunti nel precedente incontro del “tavolo”, ha presentato ai presenti i dettagli tecnici riguardanti il progetto per la nascita a Brindisi del citato Polo Nautico.

Meo ha confermato la volontà degli imprenditori proponenti (che rappresentano aziende leader del comparto nautico a livello nazionale) di concretizzare questo progetto, con un investimento che sfiora i 60 milioni di euro e che determinerà cospicui ritorni in termini occupazionali, oltre a creare i presupposti perché proprio Brindisi, insieme a Taranto, diventi il punto di riferimento della nautica pugliese ed una delle realtà più significative dell’intero Mezzogiorno d’Italia. Il tutto, grazie anche ai percorsi formativi già attivi e alla possibile nascita di un nuovo ITS di esclusiva pertinenza del settore nautico.

L’on. D’Attis, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di poter contare su un tavolo “stabile” di confronto tra gli attori del territorio, con l’obiettivo di utilizzare al meglio le opportunità offerte dalla possibilità di sottoscrivere – nell’ambito dell’attività del tavolo nazionale sulla decarbonizzazione e sulla base dei contenuti previsti per legge – un accordo di programma per Brindisi, con l’aggiunta della nomina di un commissario straordinario per accelerare tutti i processi autorizzativi. Adesso l’iter prevede una manifestazione di interesse – che presumibilmente sarà varata dopo la pubblicazione del decreto – per poi valutare le proposte di investimento per l’area di Brindisi ed in questo contesto la nautica potrà svolgere un ruolo di primo piano. Ovviamente bisognerà valutare la sostenibilità del progetto, ma se ci sarà piena condivisione da parte del “territorio” anche l’Autorità Portuale dovrà verificare ogni possibile soluzione al problema di eventuali interferenze con altre attività portuali, a partire da quelle legate all’eolico off-shore.

Il Sindaco Marchionna, invece, ha sottolineato l’importanza di una valutazione della fattibilità dell’investimento per poi affrontare compiutamente il problema della localizzazione in ambito portuale.

Nei successivi interventi, Franco Gentile, Vittorio Rina e Gabriele Menotti Lippolis hanno ribadito la piena condivisione rispetto ad ipotesi di nascita di una filiera nautica ed hanno sottolineato la valenza di un iter autorizzativo particolarmente veloce grazie alla prevista figura di un commissario straordinario (sulla scorta di ciò che è accaduto a Genova per la ricostruzione del ponte Morandi).

Matarrelli ha ringraziato i presenti ed anche l’Assessore regionale Sebastiano Leo che ha fatto pervenire un cenno di piena condivisione dell’operato del “tavolo”. Il Presidente della Provincia, infine, ha confermato la volontà di considerare l’importanza strategica di questo tavolo di confronto istituzionale per imprimere una accelerata ai processi di riconversione industriale del territorio di Brindisi.