Gravissimo incidente stradale sulla SP85, la strada che collega Torchiarolo alla Marina di Lendinuso, in provincia di Brindisi. Intorno alle 20.00 di sabato 3 maggio, una Porsche noleggiata con a bordo tre giovani si è capovolta e ha preso fuoco, per cause ancora in corso di accertamento. Il bilancio è tragico: tutti e tre hanno perso la vita tra le fiamme.

Le vittime sono Luigi Perruccio e Sara Capilunga, entrambi di 23 anni, e Karina Ryzkhova, 24enne di origini ucraine. I tre erano tutti residenti a Torchiarolo. Karina era arrivata in Italia per fuggire dalla guerra e viveva da tempo ospite presso una famiglia del posto. Una storia di speranza interrotta bruscamente da un destino crudele.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, diverse ambulanze del 118, la Polizia Locale e i Carabinieri. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area sono proseguite a lungo. La circolazione sulla SP85 è stata interdetta per consentire i rilievi e la rimozione dei rottami.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma la violenza dell’impatto lascia pochi dubbi sulla gravità dell’accaduto.