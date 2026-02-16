“Da consigliere comunale di Fasano sono mesi che sollecito la convocazione urgente della Commissione comunale Lavori Pubblici per conoscere il crono programma dell’appalto relativo al dragaggio del porto di Savelletri, un intervento cruciale finanziato con un importo di 3.659.970 euro provenienti dal POR Puglia FERS 2014-2020. Ora, però, i ritardi ingiustificati e i lavori incompiuti sono diventati insopportabili perché non solo minacciano la realizzazione del progetto, ma pongono anche a rischio l’utilizzo delle risorse pubbliche destinate a questo scopo. Del resto, è inaccettabile che, a fronte di una Delibera di Giunta Comunale (n. 76 del 13/03/2025) che stabiliva un cronoprogramma chiaro, i lavori siano ancora fermi.

“Di fronte all’inerzia istituzionale e politica dell’Amministrazione di Fasano intendo procedere anche come consigliere regionale: non appena si sarà insediata la V Commissione (Urbanistica) intendo procedere con l’audizione del Sindaco e dell’Assessore al Lavori pubblici fasanesi, ma anche i progettisti, la direzione lavori, la ditta aggiudicataria e il responsabile unico del procedimento, nella speranza che in sede regionale vengano dati di chiarimenti, anche in vista dell’imminente avvio della stagione estiva. La fruibilità e la navigabilità del porto non sono solo questioni infrastrutturali, ma rappresentano un aspetto strategico per la nostra comunità, con implicazioni dirette su occupazione e turismo. Per questo, ogni ulteriore ritardo potrebbe avere ripercussioni devastanti per l’economia locale, già compromessa.”

16 febbraio 2026