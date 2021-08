I Carabinieri della Stazione di Cellino San Marco, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 52enne del luogo, poiché nella serata del 16 agosto scorso è stato trovato fuori dalla sua abitazione, in violazione al provvedimento dell’isolamento fiduciario emesso dall’Asl di Lecce cui era sottoposto per positività al Covid–19.