L’Acqua & Sapone Junior Fasano comunica che a seguito dell’attività di screening per il contrasto al Covid-19, un tesserato è risultato positivo. Pertanto, a seguito di pronta comunicazione inviata alla FIGH, la gara in programma domani, sabato 24 Ottobre, in casa del Molteno, è rinviata a data da destinarsi.

