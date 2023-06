Nel corso di una conferenza stampa presso il Comune di Ostuni questo pomeriggio, è stata presentata la nuova linea di collegamento diretto a partire da venerdì 9 giugno tra la Stazione Ferroviaria di Ostuni ed il centro della città con la predisposizione di due fermate in via Tenente Specchia, a ridosso del centro storico e di Piazza della Libertà: la prima sarà installata di fronte al parcheggio degli autobus, la seconda di fronte all’ ex mercato ortofrutticolo.

Il servizio, che si svolgerà con una frequenza di 40 minuti per un totale di ben 14 corse giornaliere andata/ritorno, consentirà un potenziamento del collegamento con la Stazione Ferroviaria la cui domanda è cresciuta significativamente negli ultimi anni.

Il Sindaco di Ostuni Angelo Pomes, nel sottolineare l’importanza di una stretta collaborazione con STP Brindisi, ha evidenziato come questo sia solo il primo passo di una nuova visione del trasporto pubblico della Città Bianca, con un efficientamento che sia legato alle esigenze dei turisti e anche dei residenti, che grazie ad un sostanziale raddoppio dei collegamenti possono più facilmente usufruire dell’intermodalità con i treni. Un impegno che la nuova amministrazione intende profondere con sempre maggiore attenzione sia verso la comunità locale che verso i turisti e gli operatori economici.

L’Assessore Niki Maffei, ha rimarcato la necessità di qualificare l’offerta di servizi ai turisti e il valore del dialogo con chi gestisce il trasporto pubblico, per adattare i servizi di mobilità alle reali esigenze della città. All’incontro con la stampa hanno altresì presenziato il Vice sindaco Giuseppe Tanzarella, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Brescia e l’assessore al Bilancio Antonio Zurlo.

Il Presidente di STP Brindisi Salvatore Tomaselli ha ringraziato il Sindaco e la struttura amministrativa del Comune per la rapidità con la quale, a poche ore dall’insediamento della giunta, si sia potuta realizzare una collaborazione così importante e ha sottolineato la disponibilità dell’azienda ad investire con i propri mezzi sul rafforzamento di un servizio così importante ed atteso. Nel ricordare che anche per Ostuni si potrà usufruire della convenzione con TrenItalia grazie alla quale sarà possibile dotarsi di biglietto STP Brindisi direttamente insieme al biglietto ferroviario, Tomaselli ha anticipato che nei prossimi giorni, grazie alla rafforzata collaborazione con il Comune, sarà avviato in anticipo il collegamento serale gratuito con le marine che si aggiunge alle corse diurne nel completare l’offerta di mobilità in città.