Il Servizio di sorveglianza sanitaria della Asl Brindisi è stato potenziato per consentire di soddisfare l’ingente richiesta di tamponi e agevolare gli spostamenti per l’esecuzione dei test nei drive in. Lo annuncia il direttore del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl, Stefano Termite.

“Per venire incontro alle esigenze dei cittadini – spiega Termite – il numero unico 0831 537170 per la prenotazione dei test è stato potenziato con un nuovo centralino computerizzato e un aumento degli operatori. Ora è possibile chiamare tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, e sabato e domenica dalle 10 alle 13. Nei drive in, inoltre, è stata ampliata la squadra di operatori sanitari impegnati nell’esecuzione dei tamponi molecolari con l’estensione degli orari di apertura anche in sessioni pomeridiane e nel fine settimana”.

Da martedì saranno attive altre due nuove postazioni in provincia: a Mesagne (in via Eschilo) e a Ostuni (nel parcheggio interno della ex scuola Vitale), mentre a Brindisi è stato già allestito, in collaborazione con la Protezione Civile e l’amministrazione comunale, un secondo drive in nel parcheggio del PalaPentassuglia situato in contrada Masseriola.

Il potenziamento dei drive in nella provincia consentirà anche di evitare il problema delle code e delle attese all’ingresso delle postazioni finora attive, già fronteggiato in questi giorni in collaborazione con la Polizia municipale dei Comuni interessati e con il supporto del personale che regola gli ingressi negli ospedali di Brindisi e Francavilla. Altra novità, il referto sarà consultato on line, tramite il Portale regionale della Salute, attraverso un codice comunicato all’utente al momento dell’esecuzione del test.

UFFICIO STAMPA ASL BR