In un periodo storico come quello attuale dove il lavoro è una chimera e chi lo ha rischia quotidianamente di non riportare la “pelle” a casa, sosteniamo ogni forma di lotta che vada in direzione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Con ciò aderiamo fermamente alla manifestazione indetta dalla CGIL Brindisi per giovedì 16 maggio.

Ribadiamo la sicurezza ed il diritto ad un lavoro stabile e non precario come spesso avviene sia nel privato che nel pubblico. Spesso la precarietà è una delle condizioni e cause di mancata sicurezza perché non investe in formazione e attrezzature idonee a prevenire tragedie come quelle assistite nelle ultime settimane.

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA

Circolo di Brindisi