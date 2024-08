Oggi, giovedì 29 agosto alle ore 20.00, nella Basilica Cattedrale di Brindisi- piazza Duomo- nell’ambito dei solenni festeggiamenti in onore dei Santi Patroni della Città, Teodoro d’Amasea e Lorenzo da Brindisi- si terrà la prima edizione del “Premio Santi Patroni Città di Brindisi”.

L’iniziativa è volta a riconoscere e valorizzare l’impegno di personalità che, con il loro operato, hanno contribuito al miglioramento della città. Ad inaugurare questa prima edizione due personalità che operano nel campo della giustizia: Carmen Ruggiero, pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Lecce nota per aver condotto brillanti operazioni antimafia che, nonostante la sua giovane età, vanta un curriculum notevole, e il procuratore capo di Brindisi, Antonio De Donno, che dal 2017guida la Procura del capoluogo adriatico con capacità, impegno, professionalità e grande umanità

Nel corso della cerimonia, Progetto Policoro Brindisi-Ostuni in collaborazione con il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo propone un incontro di riflessione in merito al Mediterraneo come luogo di incrocio di culture con l’intervento della Professoressa Patrizia Giunti, presidente della Fondazione Giorgio La Pira, docente di diritto Romano e rappresentante della Rete Mare Nostrum. Ci saranno, anche, tre intermezzi musicali con la giovane e talentuosa cantante brindisina, Lorenza Picoco.

All’evento, introdotto da don Mimmo Roma, parroco della Basilica Cattedrale e organizzatore dei festeggiamenti e dal sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, presenzierà l’onorevole Mauro D’Attis, vicepresidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Le conclusioni della prima edizione del Premio saranno affidate a Mons. Giovanni Intini, arcivescovo della Diocesi Brindisi-Ostuni. Modererà l’iniziativa la giornalista Maria Di Filippo.

Il Premio Santi Patroni vuole essere un’occasione per la comunità di celebrare coloro che, con dedizione e professionalità, perseguono il bene comune. Il premio san Lorenzo, verrà assegnato ad una personalità originaria di Brindisi, come appunto il Dottore della Chiesa; il premio san Teodoro, invece, a chi pur non avendo origini brindisine ha operato in favore di tutto il territorio.

Le celebrazioni in onore dei Santi Patroni, organizzate dalla Parrocchia Cattedrale e dal Comune di Brindisi, rappresentano per migliaia di brindisini un irrinunciabile e significativo momento di devozione, spiritualità ma anche di convivialità e di festa in cui la città riscopre il proprio senso di comunità e di appartenenza.