È stata presentata ufficialmente in conferenza stampa, questa mattina a Brindisi, la prima tappa del Circuito Europeo Under 23 “Fencing For Everyone” di fioretto maschile e femminile, kermesse promossa dalla Confederazione Europea e in programma domani (sabato 19) e domenica 20 ottobre sulle pedane del Pala Pentassuglia, con fasi finali individuali nella suggestiva location del Nuovo Teatro Verdi. Circa 150 giovani schermidori, in rappresentanza di 16 Paesi, saranno protagonisti di due giornate che riportano la scherma internazionale in terra brindisina a dodici mesi di distanza dall’apprezzata organizzazione della Coppa del Mediterraneo 2023, rinnovando anche la collaborazione con la Confederazione del Mare Nostrum che assegnerà qui anche i titoli di Mediterranen Cup.

La Sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna oggi ha accolto la regina delle fiorettiste Valentina Vezzali, icona dello sport azzurro e testimonial d’eccezione dell’appuntamento pugliese di “Fencing For Everyone”. Il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, nel suo intervento ha sottolineato: “Siamo orgogliosi d’aprire qui in Italia, a Brindisi, un circuito che dà spazio agli aspiranti campioni del domani che iniziano da qui un nuovo quadriennio olimpico. Un ringraziamento al Comitato organizzatore e alle istituzioni per il grande sforzo e l’entusiasmo con cui hanno curato questa manifestazione molto importante che conferma il sempre il ruolo del nostro Paese al centro della scherma internazionale diffondendo il fascino e i valori del nostro sport”.

Valentina Vezzali ha sottolineato “la gioia d’essere qui, come testimonial, in un grande evento che promuove la scherma al Sud grazie a un grande gioco di squadra che dà forza a questa organizzazione, mettendo in risalto la cultura sportiva tra agonismo, scuola e turismo”.

A presentare l’evento sono intervenuti, arricchiendo i lavori di importanti contenuti, il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, la Presidente del Comitato organizzatore Patrizia Carra, il Presidente della Confederazione Europea di Scherma, Pascal Tesch, il Presidente della società “Lame Azzurre – Maestri Zumbo” di Brindisi, Alessandro Rubino, il Presidente della Confederazione del Mediterraneo, Ziad El Choueiry, il Vicepresidente della Federscherma e componente del Comex della Confederazione Europea, Vincenzo De Bartolomeo, e il Presidente onorario della FIS, ideatore del progetto “Fencing For Everyone, Giorgio Scarso.

In serata, a partire dalle ore 19.00, cerimonia inaugurale presso il Nuovo Teatro Verdi – in diretta su Federscherma TV – con la proiezione in apertura del video emozionale “Chi è di scena? La scherma”, curato da Mimmo Greco con la partecipazione di Mino Profico e i testi di Roberto Romeo. Un filmato che rende omaggio alla città di Brindisi, alla sua tradizione schermistica, e dà il benvenuto alle delegazioni internazionali presenti.

Dopo l’ingresso ufficiale delle bandiere dei Paesi partecipanti, sono previsti gli interventi delle autorità anche con importanti contributi video. In scaletta alcuni momenti di spettacolo con il gruppo canoro “Faraualla”, il gruppo di Studio 19 di hip pop, il coro dell’Istituto Comprensivo Commenda di Brindisi, diretto da Stefania Coccia, e le coreografie dell’IC Commenda curate da Silvia Lapomarda in collaborazione con l’associazione “Relevè”. L’evento nel Nuovo Teatro Verdi – che sarà condotto da Antonio Celeste – si concluderà con l’esecuzione dell’inno della “Coppa Europa U23” con testi di Patrizia Carra e musica di Marco Rollo.

Dopo la prima tappa a Brindisi in questo weekend per il fioretto, il circuito Under 23 “Fencing For Everyone” proseguirà poi nelle città di Oslo (con la spada) in Norvegia, Monaco (sciabola) e Laupheim (spada) in Germania, Sabadell (fioretto) e Segovia (sciabola) in Spagna, Udine (sciabola), Sofia (spada e sciabola) in Bulgaria, Antony (fioretto) in Francia, per concludersi a Losanna (spada) in Svizzera e Praga (fioretto) in Repubblica Ceca alla fine di marzo. Città prestigiose per una kermesse di grande importanza.

Da domani parola alle pedane. Tanti gli atleti italiani impegnati, in forza al diritto di partecipanti che spetta al Paese ospitante. Si partirà con la gara di fioretto maschile individuale, a cui sono iscritti Raian Adoul, Leonardo Aprile, Francesco Barcio, Dario Bellelli, Jacopo Bonato, Alessandro Bossini, Samuele Cafagno, Francesco Cercaci, Francesco Ciabatti, Joel Ciani, Mattia Colombo, Mattia Conticini, Francesco Corsa, Manfredi Di Russo, Francesco Fiore, Francesco Florio, Giuseppe Franzoni, Antonio Roman Gai, Jetmir Giacchetti, Federico Greganti, Andrea Chiaromonti, Matteo Iacomoni, Filippo Lapponi, Dijibil Mbaye, Francesco Merlino, Matteo Morini, Isaia Napolitano, Elia Pasin, Gaspare Pisasale, Jacopo Poggio, Marco Proietti, Matteo Pupilli, Matteo Quaglietti, Giulio Quarzo, Pierluigi Rapisarda, Leonardo Rocco Rea, Francesco Reincricca, Luca Ribaudo, Salvatore Rossitto, Carlo Luigi Rovere, Dario Salvadori, Fernando Scalora, Francesco Spampinato, Federico Alberto Sposato e Francesco Vannucci.

Nella stessa giornata di sabato è in programma anche la prova femminile a squadre.

Domenica la prova individuale femminile con al via, per l’Italia, Elisa Adoul, Camilla Ammoscato, Margherita Amodio, Giulia Amore, Sara Balsamo, Sophie Bardes, Nicole Calai, Sara Caliendo, Matilde Calvanese, Lucrezia Canessa, Isabella Canu, Lucia Castelli, Sophia Di Paolo, Guia Di Russo, Carlotta Ferrari, Chiara Ferrarini, Maria Beatrice Foggiato, Ludovica Franzoni, Alice Gambitta, Sofia Garnero, Flavia Garnero, Aurora Grandis, Ginevra Guerrini, Martina Lazzeri, Margherita Lorenzi, Sara Marzari, Lucrezia Monti, Ilaria Olivieri, Benedetta Pantanetti, Alice Pasetti, Marta Pasetti, Giada Pianella, Sofia Raggio, Claudia Rotella, Greta Saioni, Giorgia Sciancalepore, Zoe Segat, Alison Staino, Sara Tessari e Camilla Vaccarini. Nel programma domenicale anche la competizione maschile a squadre.

Le fasi finali saranno trasmesse sul canale Youtube ufficiale FederschermaTV1 e sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Scherma.

QUI I LINK PER I RISULTATI LIVE