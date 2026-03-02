Presentata questa mattina, nella sala “Guadalupi” di Palazzo di Città, la prima edizione della BTE, la Borsa del Turismo Extralberghiero Pugliese, evento di respiro internazionale dedicato a un comparto in forte crescita e sempre più centrale nell’economia turistica regionale.

La manifestazione si svolgerà a Brindisi dal 5 al 7 marzo 2026 nelle sale convegni ed espositive di Palazzo Granafei Nervegna. Promossa da AIGO Confesercenti Puglia, con Confesercenti Brindisi e Assoturismo, l’iniziativa punta a creare uno spazio operativo di confronto tra operatori, istituzioni e comunità locali sulle prospettive di sviluppo del settore.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il presidente e il direttore provinciale di Confesercenti Michele Piccirillo e Antonio d’Amore, il presidente provinciale Assoturismo Confesercenti Enzo Diroma e il neo assessore alle Attività produttive Giuseppe De Maria.

La BTE nasce come appuntamento strategico per valorizzare il patrimonio ricettivo extralberghiero pugliese e rafforzare il posizionamento della regione nel panorama turistico nazionale e internazionale. L’obiettivo è favorire sinergie tra professionisti e stakeholder, promuovendo un modello di accoglienza innovativo e sostenibile.

«Ringrazio Confesercenti per aver organizzato a Brindisi la Borsa del Turismo Extralberghiero – ha dichiarato il sindaco Marchionna –. Sarà un’occasione per ragionare sulle prospettive del turismo non solo in città ma in tutta la regione, trovando un giusto equilibrio tra attività commerciale e mercato residenziale. Il turismo extralberghiero favorisce la destagionalizzazione, ma occorre ragionare anche sulla sua regolamentazione».

Sulla crescita del comparto si è soffermato Michele Piccirillo: «La scelta del capoluogo brindisino conferma la volontà di valorizzare un territorio che negli ultimi anni ha registrato un forte sviluppo dell’extralberghiero. Oggi in Puglia si contano circa 57mila strutture ricettive a fronte di circa mille alberghi. È un settore nato spontaneamente soprattutto nel post-Covid e che va governato e qualificato».

Nel suo intervento, Marchionna ha posto l’accento anche sulle possibili criticità: «Brindisi risulta praticamente sold out per gran parte dell’anno, segno di una destagionalizzazione in atto. Tuttavia serve equilibrio rispetto alla crescente tendenza dei privati a investire nell’extralberghiero, perché oltre una certa soglia può generare emergenze abitative per i residenti».

Il programma della BTE 2026 prevede, nel pomeriggio del 5 marzo, una tavola rotonda sull’overtourism. Nei giorni 6 e 7 marzo sono in calendario seminari tematici curati dall’Università di Bari su sostenibilità, marketing, governance, aspetti normativi e fiscali del settore. In agenda anche incontri B2B con buyer nazionali e internazionali, un’area espositiva per territori e imprese e la partecipazione di Comuni pugliesi impegnati nei percorsi di governance turistica.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per giovedì 5 marzo alle ore 10.30 con il taglio del nastro alla presenza delle autorità istituzionali e dei promotori, cui seguirà la visita agli spazi espositivi.

Orari di apertura BTE – Palazzo Granafei Nervegna

5 marzo: 10.00-13.00 / 15.00-18.00

6 marzo: 10.00-13.00 / 15.00-18.00

7 marzo: 10.00-13.00

Incontri B2B – Sala della Colonna

5 marzo: 15.00-18.00

6 marzo: 15.00-18.00

7 marzo: 10.00-13.00