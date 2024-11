Presentato con una conferenza stampa a Palazzo di Città la rassegna letteraria Città di Fasano “Pòr-ti-ci”, così intitolata in quanto strettamente legata alla nuovissima Biblioteca di Comunità dei Portici delle Teresiane, che verrà inaugurata a breve. Sono intervenuti il sindaco Francesco Zaccaria e l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli, che hanno presentato il pregevole cartellone della rassegna.

Saranno cinque gli appuntamenti, tutti di altissimo valore culturale, che caratterizzeranno la rassegna organizzata dal Comune di Fasano, e che si svilupperà da novembre 2024 a marzo 2025.

«Siamo ormai a pochissimo dall’inaugurazione della nuova Biblioteca di Comunità dei Portici delle Teresiane – dice il sindaco Francesco Zaccaria –, un luogo che rappresenta non solo un punto di riferimento culturale per la nostra cittadinanza, ma anche un simbolo della nostra passione per la conoscenza e il dialogo. Questo spazio, curato con attenzione e dedizione, sarà aperto a tutti, dai più piccoli agli adulti, per stimolare la lettura e la partecipazione attiva della comunità. La Biblioteca non sarà solo un deposito di libri, ma un ambiente dinamico dove organizzare eventi, laboratori e incontri. In questo contesto, siamo felici di presentare la rassegna letteraria Città di Fasano “Por-ti-ci”, un’iniziativa che porterà autori, pensatori e intellettuali a confrontarsi e a condividere le loro esperienze».

«L’organizzazione di questa rassegna è stata fortemente voluta per celebrare ed esaltare l’imminente apertura della nuova Biblioteca di Comunità – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli -. La rassegna intitolata proprio PÒR-TI-CI (sillabando il nome per poterlo facilmente anagrammare) prevede la presenza in città di grandi nomi noti a tutto il pubblico di lettori e non. La cinquina dei nomi implica la trattazione di vari temi attuali e importanti. La presenza in questa conferenza stampa di tanti studenti testimonia la volontà di questa amministrazione di coinvolgere i giovanissimi nella programmazione dei vari appuntamenti e nello scandire la vita di questo nuovo ed importantissimo contenitore culturale che deve renderci tutti fieri ed orgogliosi di appartenere a questa città».

Si parte domani, giovedì 7 novembre, alle ore 17:30 nella Sala di Rappresentanza a Palazzo di città con la presentazione del libro sdalla scrittrice e cantautrice originaria di Bisceglie Erica Mou “Una cosa per la quale mi odierai”, edito da Fandango Libri.

Dopo la pausa natalizia, a gennaio (la data sarà definita a breve) la rassegna riparte con la presentazione di “Come l’arancio amaro” della scrittrice palermitana Milena Palminteri, edito da Bompiani.

Il 15 febbraio sarà la volta di “Geografia di un dolore perfetto” dello scrittore e insegnante Enrico Galiano, mentre il 23 febbraio sarà l’attivista per i diritti umani Pegah Moshir Pour a presentare la sua ultima opera letteraria, “La notte sopra Teheran”, entrambi editi da Garzanti.

A chiudere la prima edizione della rassegna letteraria Città di Fasano “Por-ti-ci”, il 21 marzo, sarà l’ex magistrato Gherardo Colombo con il suo libro “Anticostituzione”, edito da Garzanti.

