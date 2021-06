E poi la splendida anteprima in programma domani venerdì 25 giugno con lo spettacolo “San Giovanni in musica” che coinciderà con la XXVII edizione della Notte di San Giovanni, una serata-percorso che accompagnerà il pubblico a varcare il solstizio e celebrare il primo giorno d’estate alla riscoperta dei vicoli, delle immagini e delle colonne sonore più famose e apprezzate della storia del cinema universale.

Il programma: a partire dalle 21:00, il centro storico verrà animato da tre postazioni cinema dove verranno proiettate immagini di film e diffuse le relative colonne sonore. Il percorso e la se-rata troveranno conclusione alle 22:30, in piazza della Libertà, con il concerto live “We all love Ennio Morricone” di Paolo Lepore e la Jazz Studio Orchestra, un poetico viaggio tra le co-lonne sonore del premio Oscar per ripercorrere le pagine celebri e immortali dei suoi capolavori. Il concerto verrà aperto dall’intervento di Mirko Lodedo per la presentazione dell’Ostuni Soun-dtrack festival.

“Nonostante le difficoltà create dalla pandemia – spiega il Sindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo Guglielmo Cavallo – stiamo allestendo un calendario estivo di tutto rispetto con la collaborazione di professionisti e associazioni del nostro territorio. La seconda edizione del Festival grazie all’impegno del direttore artistico Lodedo, farà un ulteriore passo avanti con il progetto parallelo didattico che coinvolgerà numerosi giovani che frequentano il Master in Film Scoring di Lecce e l’Istituto professionale Ferraris di Brindisi con indirizzo audiovisivo. Sono felice anche dell’anteprima al festival nella ritrovata “Notte di San Giovanni”, il cui filo conduttore sono le colonne sonore.”

L’Osf è stato presentato dal Sindaco, Guglielmo Cavallo, dal direttore artistico del Festival, Mirko Lodedo, dalla Presidente dell’Apulia Film Commission, Simonetta Dellomonaco, dal consigliere del Teatro Pubblico Pugliese, Roberto Romeo, dall’organizzatore di eventi Carmelo Grassi, dal Presidente dell’associazione Le Muse in Arte, Luigi Francioso e dal responsabile comunicazione di Bass Culture, Mimmo Pizzutilo.

IL PROGRAMMA DELL’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVA OSF

L’Ostuni Soundtrack Festival entrerà nel vivo nella prima settimana di agosto. E si aprirà l’1 agosto con il concerto all’alba del duo pianoforte e violoncello Columbro/Marvulli su viale Oronzo Quaranta. Nella serata dell’1 agosto la presentazione musicata del Libro di Pierfrance-sco Moliterni: Nino Rota, l’ingenuo candore di un musicista.

Il 2 agosto lo spettacolo al Foro Boario dal titolo A Riveder la luce con l’orchestra della Ma-gna Grecia e 3 cantanti lirici (Claudio Sgura – Baritono, Adriana Damato – Soprano e Lucia-no Ganci – Tenore), una serata fra la lirica e le colonne sonore.

Il 3 agosto i Calibro 35, nota band di funk-jazz italiano con un omaggio al maestro Morricone.

Il 4 agosto il Direttore Artistico Mirko Lodedo con lo spettacolo “Charlot in primo piano” con le incursioni dei ragazzi del master in Film Scoring di Lecce.

Il 5 agosto il gran finale con il concerto dei Negrita, noti, fra le altre cose, per aver realizzato le colonne sonore dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Comune di Ostuni – Ufficio stampa